Sanción no detuvo a barristas de Nacional: video muestra a vándalos tomándose las calles de Pasto

La sanción de seis partidos sin público en el Atanasio Girardot y la pérdida de los tres puntos contra Junior de Barranquilla no fueron suficiente para evitar los brotes de violencia protagonizados por la hinchada de Atlético Nacional en el fútbol colombiano.

Hinchas de Nacional, de nuevo en líos

Cabe recordar que Nacional iba ganando el partido por 2-0 al momento de los enfrentamientos entre barristas de ambos equipos. No obstante, la decisión de Dimayor fue darle el triunfo a Junior como si los antioqueños hubieran optado por abandonar deliberadamente el compromiso y el resultado final fue de 0-3.

Para Arango, Atlético Nacional no tiene control como institución de lo que suceda en las tribunas. “No tenemos custodia sobre la totalidad del estadio, únicamente sobre cancha, camerino y palco. Garantizar otros controles es imposible, además de que no podemos requisar a nadie”, agregó.