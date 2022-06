¿Se dará? Revelan nuevos detalles de la posible llegada de James a Boca Juniors

Foto: NurPhoto via Getty Images

Foto: NurPhoto via Getty Images

James Rodríguez sigue siendo el objetivo de muchos equipos a pesar de estar fuera de la órbita de la élite del fútbol mundial. La última temporada del colombiano en Al-Rayyan de Catar no fue la mejor debido a lesiones y poca continuidad, factores que lo han puesto a buscar un nuevo aire.

Para nadie es un secreto que el objetivo de James es volver al fútbol europeo, lugar donde ha estado en boca de la prensa inglesa, turca y española por una posible llegada. Ahora bien, en los últimos días, el panorama para el volante ha dado un giro sustancial, pues desde el fútbol sudamericano ha saldo un gigante que quiere contar con sus servicios.

Se trata del club argentino Boca Juniors, equipo al que ha sido vinculado por el periodista argentino Adrián Magnoli, quien aseguró que el cuadro xeneize tiene planeado pujar por el colombiano que ha sonado en este mercado de fichajes. “Me cuentan desde Buenos Aires que Boca tiene en carpeta a James para incorporarlo ya”, indicó el periodista, que ha sido mucho más reconocido en Colombia que en su tierra.

ATENCIÓN!!! Bombazo , me cuentan desde Bs As que @BocaJrsOficial tiene en carpeta a James Rodríguez para incorporarlo Ya , ¿ les gustaría ? pic.twitter.com/vtoed7vQkJ — Adrián E Magnoli (@AdrianMagnoli) June 13, 2022

Ante esta información, desde Argentina han revelado nueva información con respecto a la posible llegada del 10 de la Selección Colombia. Si bien confirmaron que hay interés por parte de este club, también han sido sinceros en decir que las conversaciones están lejanas, puesto que el jugador tiene en su mirada el continente europeo.

El periodista Juan José Buscalia dio más detalles este miércoles sobre el rumor que tiene a todo el mundo Boca en vilo. “El rumor viene porque se viene manejando que Boca Juniors quiere romper fuerte el mercado de fichajes y en ese aspecto hay dos nombres apuntados. Uno, el de James. El otro es Arturo Vidal, porque hay una obsesión por ganar la Copa Libertadores. Y así, se necesita apostar muy fuerte”, dijo el argentino.

Ahora bien, Boca apelará a Juan Román Riquelme, presidente del Consejo de Fútbol de Boca, que buscará convencer a James para venir a la Argentina, más allá del ámbito económico, algo que puede definir mucho en esta transacción. “Boca Juniors no tiene el dinero que le pagan en Catar o si va a Europa, pero va un operativo de seducción, liderado por Juan Román Riquelme, que dice que van a entrar a la historia del club y por ese camino va por esos dos objetivos”, agregó el comunicador.

Buscalia entregó detalles y aseguró que si bien hubo llamados entre ambas partes, aún no hay oferta o negocio alguno que pueda acercar al jugador a la institución. “Boca Juniors le pagaría un sueldo más alto que el de Salvio y sería el más alto de la institución, le darían la 10, porque Salvio el 30 de junio quedaría libre. Hay que decir que no pasa más de una intención, negociaciones firmes no hay. Sí hubo llamada, ahora dependerá de James Rodríguez”, concluyó.

¿Qué dicen desde el entorno de James?

Elkín Rodríguez, tío del jugador del Al-Rayyan, concedió este lunes una entrevista para ‘Mundo Boca Radio’ en la que se refirió a la posibilidad de ver a su sobrino de regreso en Argentina, pero con la camiseta de uno de los equipos más grandes de ese país.

“La llegada de James a Boca sería ideal para relanzar su nivel y que vuelva a tener su nombre en las órbitas grandes”, dijo sin titubear. Lo que tiene claro el tío de James es que “él quiere salir de allá en este mercado de pases, quiere reinventar su carrera porque todavía tiene tiempo para otro Mundial”.

Incluso considera que “no es un retroceso volver a jugar a Sudamérica” y expuso como ejemplo el caso de Juan Fernando Quintero, que “fue a River y ahí impulsó su carrera” para volver a sonar como posibilidad en la Selección Colombia. “Estar en el mundo Boca para James sería reimpulsar su carrera y volver a su nivel”, reiteró.