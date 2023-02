Se levanta un histórico | El Cúcuta Deportivo da un gran golpe y elimina de la Copa Colombia a Once Caldas

Este miércoles 22 de febrero el Cúcuta Deportivo, que regresó hace poco al fútbol profesional colombiano, sacó el pecho histórico que tiene en el deporte rey nacional y eliminó de la fase 1 de la Copa Colombia a Once Caldas.

El conjunto fronterizo se llevó la llave por un global de 3-2. En la ida, en el Estadio General Santander, los dirigidos por Bernardo Redín se hicieron fuertes y derrotaron 3 goles por 1 al equipo blanco. Y, en la vuelta en Palogrande, Once Caldas se llevó el triunfo por la mínima diferencia, pero esto no alcanzó para igualar la serie y forzar los penales.

Si bien el club campeón de Copa Libertadores en 2004 no pasa por buen presente, pintaba como favorito para avanzar de ronda. Sin embargo, los ‘Motilones’ dejarían todo el terreno para sacar toda su historia y clasificar a la próxima ronda.

Ni Dayro Moreno ni Sherman Cárdenas tuvieron oportunidad para sacar del mal momento a Once Caldas. La escuadra de Manizales volverá a jugar el próximo domingo 26 de febrero ante Millonarios F. C. por la fecha 6 de la Liga Betplay y el Cúcuta Deportivo enfrentará este sábado al Barranquilla F. C. por la jornada 4 del Torneo Betplay. Sigue retumbando fuerte el regreso del ‘Motilón’.

Once Caldas no pudo con el Cúcuta. - Foto: Dimayor.

Más del fútbol colombiano: Leandro Castellanos, al arco por última vez

Independiente Santa Fe tendrá este fin de semana un partido especial, más allá de la necesidad de sumar puntos para acercarse al grupo de los 8 en la Liga Betplay. Los cardenales recibirán a Unión Magdalena en el marco de la despedida profesional de su arquero Leandro Castellanos.

El pasado 31 de enero, el experimentado portero nacido en Toledo, Norte de Santander, convocó a una rueda de prensa en la que anunció que no podría seguir como futbolista profesional a raíz de las constantes lesiones que el año pasado lo obligaron a estar varios meses por fuera de las canchas.

En su lugar fue José Silva el que tomó el puesto como titular hasta los cuadrangulares finales, de los que el león cayó eliminado a manos del Deportivo Pereira. Para esta nueva temporada se esperaba que Leandro fuera nuevamente el inicialista, sin embargo, una nueva recaída lo privó de estar en la pretemporada con el resto del grupo.

Castellanos durante la rueda de prensa en la que anunció su retiro - Foto: Prensa Santa Fe

Después de sentarse a hablar con el presidente Eduardo Méndez y el técnico Harold Rivera, Castellanos tomó la decisión de retirarse para gestionar proyectos personales, que estarían encaminados a labores sociales e incluso políticas, aprovechando que es año de elecciones regionales.

En dicha conferencia, el presidente de Santa Fe informó que estaban buscando una fecha para despedirse ante el público, a la espera que la recuperación de Castellanos llegara al punto del alta médica.

Finalmente, ese momento llegó y el portero nortesantandereano estará convocado para el partido de este domingo frente a Unión en el Estadio El Campín. El juego será a las 2:00 de la tarde y se espera que Leandro salte en el once inicial, como lo acostumbró a hacer desde su llegada en enero del 2015.

Lo positivo es que Santa Fe viene de vencer a Equidad en la fecha 5 (1-0), resultado que calmó las aguas al menos por unos días, después de lo que había sido la dolorosa derrota en el primer partido de local en el año frente al Deportivo Pasto.

Leandro Castellanos será uno de los exjugadores más recordados por los hinchas de Santa Fe. - Foto: Prensa Santa Fe

Castellanos jugó en el Cúcuta Deportivo, Pumas de Casanare, Deportivo Pereira, América, Deportivo Cali, DIM e hizo parte de procesos de Selección Colombia. Con el equipo del Norte de Santander, disputó Libertadores en 2007; y con Deportivo Cali, disputó Copa Sudamericana en 2011, para un saldo total de 12 participaciones en torneos internacionales a lo largo de su carrera.