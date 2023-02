Mientras el ‘Dibu’ se rinde a sus pies, el técnico del Aston Villa ‘baja de la nube’ a John Jáder Durán

Sin duda alguna, una de las gratas revelaciones que ha dejado el fútbol colombiano en los últimos años ha sido el atacante Jhon Jáder Durán, jugador que tuvo paso por el Envigado y que rápidamente ha dado pasos gigantes que hoy por hoy lo tienen soñando en Europa. Su gran destreza dentro del terreno de juego en el balompié nacional y en la MLS, dieron rédito suficiente para que uno de los equipos más históricos de Inglaterra, como el Aston Villa, fijara sus ojos en él.

Antes de la disputa del pasado Sudamericano Sub-20, Durán fue fichado por el cuadro villano, el cual no perdió tiempo para contar con su talento. No obstante, el colombiano mostró jerarquía y debutó en la Premier League, dejando gratas sensaciones ante rivales de alto calibre, como el Manchester City.

Jhon Jáder Durán y su debut en la Premier League. - Foto: Getty Images

Como si fuera poco, sus compañeros también se han mostrado impresionados con su talante dentro del campo. El último en hacer referencia al colombiano fue el polémico arquero argentino, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien dejó su rivalidad a un lado con el país y habló maravillas del cafetero.

El arquero de 30 años y uno de los líderes del Aston Villa concedió una entrevista a ESPN y no se guardó elogios con el colombiano nacido en Medellín.

“Muy bueno, muy físico. Con confianza, fuerte, buena zurda, define muy bien y tiene un gran futuro”, dijo el ‘Dibu’ sobre Jhon Jáder.

'Dibu' Martínez y Jhon Jáder Durán compañeros en el Aston Villa Football Club. - Foto: Action Images via Reuters/@AVFCOfficial

Ahora bien, más allá de los elogios que ha recibido Durán por parte del ‘Dibu’, su técnico, Unai Emery parece mantener la distancia aún con el jugador, pues sus últimas palabras denotaron que el jugador tiene que trabajar muy fuerte si quiere ser titular con el cuadro de Villa Park.

“Tiene que adaptarse a sus compañeros y a nuestro ritmo y además cada minuto que está jugando ahora en el campo es muy bueno para él, para el equipo, pero tenemos que tener paciencia con él”, dijo en rueda de prensa.

Dichas declaraciones salieron ante la presión de algunos medios ingleses que ven al colombiano como el reemplazo de Watkins, delantero que no pasa por un buen presente. “Aston Villa tiene un delantero sénior, entonces, ¿qué sucede sin Ollie Watkins? Bueno, la respuesta sería recurrir a Jhon Durán, el joven de 19 años fichado por el Chicago Fire el mes pasado. Golpeó el larguero el fin de semana pasado, por lo que no puede quedarse atrás, a pesar de que Unai Emery insiste repetidamente en que necesita mucho tiempo”, se lee en un artículo del diario The Athletic.

Emery dijo en rueda de prensa que Durán se quedará en Inglaterra. - Foto: @AVFCOfficial // FCF

Lo que sí es cierto es que el Aston Villa necesita un recambio en ataque para los próximos duelos de Premier League. El conjunto villano suma tres partidos sin ganar y más de ocho goles recibidos en ellos, marca preocupante que los pone en lugares complicados de tabla de posiciones.

Para esta temporada, el mayor objetivo del Villa es clasificar a competiciones europeas; sin embargo, a mitad de torneo, el cuadro británico marcha en la undécima posición con 28 unidades, estando más cerca del descenso que de la meta.