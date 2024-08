Se subía al mueble del TV y se lanzaba, brincaba muros y trepaba rejas: el camino de Ángel Barajas hasta la medalla en París 2024

También se disfrazaba del personaje que le dio fama mundial al actor y gimnasta islandés Magnus Scheving, y seguía la alimentación que este recomienda en la serie de televisión, con la firme convicción de que comer manzanas le daría más habilidad para trepar y saltar. “Nunca me dio miedo y nunca me caí”, recordó. Sus maromas llamaban la atención por la calle y un vecino convenció a su mamá Angélica María de que lo inscribiera en clases de gimnasia en el coliseo Eustorgio Colmenares.

Eso sí, no le espera un camino fácil. A veces se frustra cuando no logra los resultados esperados y baja los brazos. Su mamá, al igual que sus dos hermanos mayores y Ruiz lo contienen y encarrilan, así sea dejándolo dos semanas sin celular para que no pierda el foco. “Yo tengo mi carácter. Pero es bueno que me aprieten porque debo aprender a estar tranquilo cuando las cosas no salen”, dijo Ángel.