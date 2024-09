Selección Colombia cambiaría decisión de última hora con Jefferson Lerma: lesión dio giro radical

A pesar que Juan Camilo Portilla recibió el llamado de Néstor Lorenzo como supuesto reemplazo de Jefferson Lerma, el volante del Crystal Palace no estaría completamente descartado para asistir a la doble fecha de eliminatorias contra Perú y Argentina.

Lerma es uno de los nombres fijos en la convocatoria de Lorenzo y la única razón para que no estuviera es que una lesión se lo impidiera.

Crystal Palace jugó el domingo contra Chelsea y el volante colombiano no apareció en la lista de convocados, lo que encendió alarmas al interior del combinado nacional.

“Lerma tuvo un problema en su pie después del día de descanso. Volvió y le dolía, no podía ponerse los guayos y obvio no podía jugar. No sabemos de dónde salió la molestia pero sí tenía mucho dolor”, contó Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace, en rueda de prensa tras el empate contra los blues.