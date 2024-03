Selección Colombia se verá la cara con el hijo de su ‘bestia negra’: la eliminó de dos mundiales

“Es una motivación en mi día a día. Es mi ambición de descubrirme a mí mismo como futbolista y es lo que me lleva al límite. Me despierto todas las mañanas sabiendo que las expectativas son altas. O intentas acostumbrarte y sacar ventaja de ello, o si no... pesará mucho sobre tus hombros, así que aprendí desde muy pequeño a usar esto en mi ventaja y es algo que me empuja en mi día a día a ser mejor como futbolista y como persona”, dijo Ianis en Marca, al ser consultado sobre cómo maneja el apellido Hagi.