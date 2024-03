¿Indirecta a Maturana? Néstor Lorenzo lanza demoledora crítica a la idea de “perder es ganar un poco”

En la historia de la Selección Colombia no ha existido una frase más icónica que “perder es ganar un poco”. Aquella idea propuesta por Francisco Maturana, extécnico de la Tricolor, ha sido tema de discusión entre la generación que vio jugar al equipo de los años 90 y los que se quedan con lo hecho por José Néstor Pékerman en la década pasada.

El tecnico colombiano Francisco "Pacho" Maturana contesta preguntas durante una rueda de prensa el 08 de mayo de 2001 en Bogota, Colombia. "Pacho" Maturana, que dirigio a Colombia en los Mundiales de Italia-90 y Estados Unidos-94, fue nombrado como nuevo entrenador de su pais, en reemplazo del dimitente Luis "Chichi" Garcia. AFP PHOTO/Luis Acosta (Photo by AFP) | Foto: AFP

Néstor Lorenzo no ha perdido ni un solo partido desde que asumió el cargo a mediados de 2022 y tiene la Selección en la tercera posición de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, resultados que le han permitido ganarse la confianza de la afición colombiana.

En entrevista con El País de España, Lorenzo expuso su concepción sobre las derrotas y las victorias en el fútbol, basado en lo que ve de países enseñados a ganar como Uruguay, Argentina o Brasil. “La cuna del campeón te garantiza una proyección de campeón. A veces escucho: ´Perdimos, pero tenemos que aprender del error´. Sí, me parece bien, pero cuando perdés, aprendés a lo que no hay que hacer para perder. Pero eso no te enseña a ganar”, afirmó.