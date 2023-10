Sevilla sorprende designando a un técnico mundialista para dirigir al equipo; Sergio Ramos se ilusiona

Si bien el DT logró estar presente en la Copa del Mundo, el combinado sudamericano no pasó de la fase de grupos y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no renovó el contrato con el exjugador y el argentino Marcelo Bielsa lo sustituyó.

No deja de sorprender que tras su llegada, Sergio Ramos, ha hecho que el club sea todavía más mencionado, su experiencia y aporte dentro del terreno de juego son claves, pero también lo es el agrado con el que los jugadores veteranos respetan a los suyos.

Recientemente, Sergio Ramos, zaguero insignia del Real Madrid en los años que estuvo, quien ahora defiende los colores del Sevilla en la Liga de España, club en el que surgió hacia el año 2002 tuvo una muestra de ese colegaje, que no pasó inadvertido entre los hinchas.

No obstante, las cámaras de la transmisión no dejaron pasar por alto una situación particular que se dio entre estos dos. Todo inició cuando, en un momento del juego, Falcao tuvo que pasar por enfrente del banquillo sevillista.