Respeto absoluto: el gesto de Sergio Ramos al ver a Radamel Falcao en el Sevilla vs. Rayo Vallecano

Actualmente, a pesar de contar con 37 años, sigue siendo reconocido por lo hecho años atrás, cuando brilló por sus goles . Haciendo parte del Rayo Vallecano en estos momentos, tiene un papel secundario, pero no deja de llamar la atención de sus colegas.

No obstante, las cámaras de la transmisión no dejaron pasar por alto una situación particular que se dio entre estos dos. Todo inició cuando, en un momento del juego, Falcao tuvo que pasar por enfrente del banquillo sevillista.