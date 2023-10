La confesión que sentencia al Real Madrid: Sergio Ramos reveló lo que pasaba con el arbitraje

Sin embargo, sentenció que no ha pasado nada porque Florentino Pérez, presidente de los merengues, es “intocable”.

La queja de Sergio Ramos

Después de todo esto, el defensor Sergio Ramos, de histórico paso por el Real Madrid, hizo una comparativa que demuestra que desde el punto de vista de la justicia deportiva no se vive lo mismo en un club gigante y en otro mediano como el Sevilla.

“Son jugadas que son décimas de segundo, que pasan muy rápido, y lo hemos dicho siempre... yo soy una de esas personas que dicen que el VAR está para ayudar y, después de verlo 50 veces, ya se ve, ni lo toco y él se va tirando. De hecho, retiro el pie para que quede claro que no hay contacto. Pero me dice ‘it’s very clear’ (‘es muy claro’) y te quedas con cara de tonto”, aseguró el zaguero de 38 años después del juego a la cadena COPE.