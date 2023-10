Salpican al Real Madrid con presunto soborno a árbitros; Florentino Pérez respondió

Javier Tebas se refirió a las declaraciones

“Florentino es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba (exministro socialista y seguidor del Real Madrid confeso), esa me la creo”, sostuvo Tebas, quien acotó que “porque no es que lo diga Villarejo, es que es una cosa que es vox populi en este país. Es que lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo, no hace falta más”.

Real Madrid anuncia medidas legales

Real Madrid ha fijado una postura en el Caso Negreira, siendo un acompañante del proceso, más no ha sentado una clara voz de protesta, lo que no gustó en Javier Tebas.

“Somos los únicos que estamos aportando escritos, aportando nuestro conocimiento del sector para empujar. Hay otros que están en la acusación particular, como es el Real Madrid, que hizo el escrito de personación y un escrito evitando que pudiera ser apartado de acusación particular que pedía Bartomeu… y ya no ha hecho nada más. Aunque parece que sus voceros están muy interesados, ya no ha hecho nada más”, reveló Tebas sobre la casa blanca.