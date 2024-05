El ‘Cantante del gol’ no estará en Estados Unidos en la Copa América 2024 y destapó las razones en vivo

Escándalo en la Liga Betplay: agreden en el rostro a jueza de línea en el partido La Equidad vs. Santa Fe

Los hinchas del combinado patrio, debido al invicto de 18 partidos que mantiene Néstor Lorenzo, se ilusionan con llegar hasta la gran final de la Copa América 2024. No es un trabajo fácil, eso está claro, pero tampoco es imposible.

En medio de la transmisión de Win Sports del partido Millonarios vs. Deportivo Pereira, el ‘Cantante del gol’ reveló que él no irá a la Copa América 2024 . Señaló, en cambio, que Andrea Guerrero, Ricardo Henao y Samuel Vargas sí estarán en la cita.

Pero la revelación de Javier Fernández no quiere decir que él no narrará a la Selección Colombia en la Copa América. El ‘Cantante del gol’ no hará presencia en Estados Unidos, pero sí estará en la transmisión oficial de RCN de los partidos de la Tricolor junto a Carlos Antonio Vélez y Juan José Peláez.