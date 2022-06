“Si me pagaran por jugar bonito, juego bonito, pero necesitamos un título”, DT de Nacional

Hernán Darío ´el arriero´ Herrera parece tener la fórmula mágica para llevar a Atlético Nacional a la final del fútbol colombiano. Ya fue campeón en 2018 con el verde de Antioquia enfrentando al Once Caldas de Manizales y acabó con la sequía de títulos que llegó después de conseguir la Copa Libertadores de América con Reinaldo Rueda.

Nuevamente como interino, está en la instancia decisiva, pero esta vez buscando la estrella, esa que en la última final que Nacional disputó, perdió precisamente con el Deportes Tolima en 2018. Su emoción es más que evidente.

“¿Cómo no estar alegre? ¡Voy para una final! Más con lo que vimos en el entrenamiento de hoy y lo que será el marco de la final. Nadie aquí puede estar aburrido. La hinchada da motivos para hacer un buen partido”, inició en la conferencia de prensa oficial previa al juego de ida en el estadio Atanasio Girardot.

Sebastián Gómez, capitán del club paisa y volante de marca siempre ha reconocido que a Nacional, por ser el equipo más grande del país, y el que mejores garantías brinda a sus empleados, se le corresponde con títulos.

El número 27 con la casaca verde, sabe que Tolima los ha superado en el último tiempo. Sin embargo, confía en el trabajo realizado.

“Lo que hemos planteado lo hemos trabajado en la semana, lo hemos hecho analizando muchas cosas. Hay que respetar al rival, sabemos que tiene buenos jugadores en la zona de ataque y hay que estar muy pendiente. Mañana vamos a estar con nuestra hinchada, no le va a caber un alma a este estadio. Sabemos lo que nos jugamos, la jerarquía es nuestra y tenemos la obligación de ganar, Nacional es el equipo más grande del país”, recalcó.

El jugador de 26 años es canterano de Atlético Nacional y solo ha pasado por este club y por Leones de Itagüi reconoce lo que ha sido el verde en su vida.

“Llevo en Nacional desde los 14 años, con etapas muy difíciles, pero siempre agradecido porque ellos me ayudaron. Si ellos no aparecen no sé que sería de mí. No saben todas las sensaciones que tengo por el equipo que amo, por el que uno se hace pelar y raspar. Se los digo yo que salí de un barrio”, dijo el volante.

El último título de Liga colombiana que ganó Atlético Nacional fue en 2017 cuando enfrentó al Deportivo Cali. Los azucareros se impusieron en su casa 2 a 0 y Nacional en el Atanasio goleó por 5 a 1. Desde entonces la copa de la Liga Betplay Dimayor ha sido esquiva.

”Nosotros somos los de la sequía, los de la obligación y vamos a ponerlo todo”, reconoció Sebastián y agregó que si ha podido dormir, pero su familia, como muchos hinchas de Nacional no lo han logrado de la ansiedad.

Los locales de este miércoles, contarán con Giovanni Moreno que ya hace parte de los convocados, pues el comité disciplinario de la DIMAYOR levantó la sanción impuesta al jugador que se burló de Millonarios y sus hinchas en el Campin.

“Ya tengo disponible a Gio, estaremos en charla con él y el cuerpo técnico. Gio ha sido una persona muy buena para el grupo, en la parte futbolística ha rendido. Vamos a mirar mañana si sale de inicialista”, dijo Herrera.

De los puntos que más le han criticado al ´arriero´ es el juego poco vistoso de Nacional. Sin embargo, él sabe que las finales no se juegan, sino que se ganan.

“Si me pagaran por jugar bonito, juego bonito. Nacional necesita un título y un título se gana con la palabra que no les puedo decir. Estamos en una final, ¿cómo se ganan las finales? Nacional ahora necesita un título, yo quiero ganar el título y el ADN de Nacional después se dará. Ustedes no me van a decir ‘Nacional jugaba bonito pero quedó eliminado’”, concluyó el técnico.