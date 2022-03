“Si tomabas el tren, podías morir”, la aterradora fuga de un jugador de hockey de Ucrania

La difícil situación que se vive en Ucrania ha afectado todos los sectores sociales, económicos y, por supuesto, también deportivos del país. Este es el caso de Eliezer Sherbatov, jugador del HC Mariúpol, equipo de la liga ucraniana de hockey que se preparaba para enfrentar al Kramatorsk, cuando el sonido de la guerra lo hizo huir para salvar su vida.

“A las 5 de la mañana, estoy durmiendo y escucho: ‘¡BOOM!’ Nunca escuchas un sonido tan fuerte como ese”, contó Sherbatov a los medios, explicando el momento exacto en el que se dio cuenta que su vida estaba en peligro.

El jugador nacido en Israel, pero con nacionalidad canadiense, contó que en ese momento todo empezó a temblar en el hotel donde el HC Mariúpol descansaba esperando su partido en Donetsk, ciudad ubicada al oriente de Ucrania y que por su cercanía a Rusia sintió con fuerza la invasión ordenada por Vladimir Putin.

En ese momento, relata el jugador, el entrenador del equipo los citó a una reunión de emergencia en la que informó: “Chicos, la guerra ha comenzado. Es desafortunado, pero les sugiero a todos que se queden quietos como equipo. Pero si eligen irse, es su decisión”.

Ante el desconcierto y el miedo, producto de escuchar las bombas a solo unos metros del hotel, la mayoría del equipo decidió quedarse y refugiarse en el lugar. Sin embargo, Sherbatov junto con un compañero decidieron huir del lugar, pese a que la fuga también era salir y arriesgar sus vidas.

Y aunque decidió salir de la ciudad vía tren rumbo a Leópolis, ciudad ubicada cerca de la frontera con Polonia, este recorrido se retrasó por dos días producto de la guerra. Y como si esto fuera poco, la persona que iba a recogerlos en la otra ciudad se negó a ir por ellos por miedo a morir, ya que se decía que el Ejército ruso estaba bombardeando los trenes y las estaciones.

“Si tomabas el tren, podías morir... Es una probabilidad de 50-50. Eso es lo que dijeron. Esa es una probabilidad de 50-50, si vas en el tren, puedes morir. Dime, ¿qué harías tú? ¿Qué decisión tomarías tú? Te quedas, vas a un refugio antiaéreo y esperas que una persona no ponga una granada dentro del refugio antiaéreo. O tomas el tren y tienes una probabilidad de supervivencia del 50-50″, contó bastante afectado por la situación el jugador israelí-canadiense.

Sherbatov viajó hacia el noroccidente de Ucrania llegando a Kharkiv y luego hacia el occidente atravesando Kiev, solo con el aliento de su padre con el que habló por teléfono antes de empezar la travesía.

Todo este recorrido sabía que significaba poner en juego su vida y la posibilidad de no volver a ver a su familia, ya que todo este territorio estaba siendo asaltado por el Ejército de Rusia.

“Llamé a este tren el ‘tren de la muerte’ porque cada segundo piensas que te van a disparar… Hay ejército en todas partes, pero simplemente no sabes cuál”, relató, explicando cómo se sintió durante este recorrido.

Al llegar a Leópolis, Eliezer Sherbatov fue ayudado por el Consulado de Letonia en esta ciudad, junto a unos voluntarios israelíes que le impondrían una responsabilidad que no se esperaba y que significaba hacerse cargo de un bus que transportaba a niños y ancianos hacía Polonia.

“Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, ser responsable de 17 personas cuando se trata de una cuestión de vida o muerte”. Dijo Sherbatov, contando que nadie del consulado lo acompañó en este recorrido, ya que argumentaron que tenían que esperar a otras personas en Leópolis.

Ya desde Polonia, el jugador pudo a viajar a Canadá y reunirse de nuevo con su familia y conocer a uno de sus hijos, al que no había podido ver debido a sus compromisos deportivos en Ucrania. “Conocí a mi hijo por primera vez, de verdad pensé que nunca lo vería. Pensé que nunca vería a mi familia”, dijo. “Mi hija estaba durmiendo. La abracé y solo me quedé ahí, solo llorando y me quedé ahí. Cuando piensas que no vas a volver, nunca vas a ver a tus padres, lo único que quieres hacer ahora es estar con tu familia el resto de tu vida”.

Mientras tanto, en Ucrania se suspendió la liga de hockey donde participa el equipo de Sherbatov, como resultado de la guerra por la que atraviesa el país. Por otro lado, la KHL que es la liga de hockey que disputan equipos de Rusia, Letonia, Bielorusia, Finlandia y China también se ha visto afectada por la situación. Ya que son varios los equipos que se han retirado de la competencia internacional. Cabe aclarar que esta Liga Continental es una de las más importantes del mundo, solo por detrás de la NHL de Estados Unidos y Canadá.