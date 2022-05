“Siempre quiso Italia”, ex-agente de Yerry Mina reveló el posible destino del defensor

Después de una temporada complicada a raíz de las lesiones y los malos resultados con el Everton, Yerry Mina se encuentra de vacaciones pensando en lo que viene para su carrera deportiva. El colombiano que fue vital en los últimos encuentros de la Premier League que le bastó para salvar el descenso evalúa las opciones que tiene en este periodo de transferencias que se abrirá en Europa.

Como se ha conocido en meses anteriores, Mina ha sido del gusto de varios equipos que buscan apostar por sus servicios. Italia ha sido el país que ha mostrado mayor interés por el defensor de la Selección Colombia. Equipos como Milán, Napoli e Inter han tomado el nombre del zaguero como posible refuerzo para sus respectivas nóminas.

El colombiano fue figura en el duelo ante Chelsea. - Foto: AP

Ahora bien, la última información que llegó desde el país de la bota fue apuntando al Inter de Milán, equipo que en esta temporada quedó segundo en la Serie A y que buscará reforzar su nómina para volver a las mieles de la gloria tanto en lo local como en lo internacional.

El encargado de revelar la información fue su antiguo agente, Mario Mauri, que en colaboración con el tío de Mina, Jair, gestionaba los traspasos del jugador. El empresario aseguró que el deseo del jugador “siempre fue Italia, y tuvo algunos contactos con Inter”.

“Ya no represento a Yerry y habría que ver si hoy quiere irse de la Premier League, donde se le respeta. Pero siempre ha querido Italia y en el pasado también ha habido contactos con el Inter”, contó para el portal ‘L Interista’.

A la pregunta por el portal italiano sobre si Mina renovará con Everton teniendo en cuenta que termina contrato hasta el 2023, Mauri fue sincero y contundente. “Lo conozco muy bien, hemos tenido relaciones de colaboración con Jair Mina, el tío que lo representó. Desde que se fue al Everton lo representa otra agencia. Se encontró muy bien en los Toffees, el fútbol inglés se adapta bien a sus características. El error en mi opinión, cuando estaba con Jair, fue traerlo a Barcelona. Solo jugó algunos partidos en LaLiga y uno en la Copa del Rey, luego lo despidieron. En el Everton creció mucho. Creo que es posible su renovación, a pesar de que él siempre quiso venir a Italia, así que creo que evaluaría cualquier oferta. Pero esa es mi opinión “.

Ante la posible llegada de Yerry Mina a las toldas del Inter, dadas las bajas de Rannochia y la inminente salida de De Vrij y Bastoni, Mauri entregó información. “La defensa del Inter es muy fuerte, física, compuesta por jugadores de diferentes características, que se integran bien entre ellos. Está claro que se necesitará integración dadas las probables salidas de los jugadores que has postulado. Y el Inter siempre lo ha tenido. Un interés por Yerry en el pasado. Lo puedo confirmar porque cuando lo representé tuve contactos con el director deportivo nerazzurro”.

“Al final, el Inter nunca quiso hundir el golpe, pero estaba en los cuadernos de los ojeadores. Lo evaluó y lo tuvo en cuenta durante un tiempo. En ese momento, probablemente se habría encontrado en dificultades en algunos aspectos en el Milan, por su necesario crecimiento táctico. Hoy es del Inter, absolutamente. Luego hay que ver qué piensa Marotta y quizás Farris, que está a cargo de la parte defensiva y que sé que es de Viterbo como yo. Tenía un buena opinión del jugador”, agregó.

Finalmente su exagente aseguró que el fútbol italiano le caería muy bien al colombiano, dando pistas de lo que podría darse en el próximo mercado de pases. “En Italia le vería bien. Es un jugador físico, no excepcional en la colocación, pero muy hábil en el uno contra uno, en el marcaje, capaz de jugar en la zona. Y tiene un gran potencial ofensivo: cuando lanza adelante en los córners y los tiros libres suele ser muy peligroso de cabeza. Comparado con cuando se hablaba de traerlo a Italia, como te dije, todavía no estaba listo. Hoy lo está. No sé si en este momento él está dispuesto a dejar la Premier League, donde es muy conocido y respetado”, concluyó.