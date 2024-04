“Siendo realistas”: Alberto Gamero hizo rotunda revelación tras el empate de Millonarios y Flamengo

“ Siendo realistas, creo que es un balance positivo, pero queríamos ganar a pesar de tener un gran rival al frente . Los muchachos salieron a jugar mano a mano y pudimos habernos ido con el marcador a favor, ellos también tuvieron algunas y luego muy temprano en el segundo tiempo, una expulsión y un penalti y la verdad me gustó mucho la jerarquía de los muchachos”, dijo Gamero, en palabras recogidas por As Colombia .

Más palabras de Gamero

Néstor Lorenzo como ejemplo. “Les puse un ejemplo de lo que hace Néstor Lorenzo y tenemos que tener esa valentía de jugar ante grandes equipos mano a mano y eso me dejó tranquilo, que no hubo desespero. No se podía jugar con la euforia de la afición y no podíamos desordenarnos y nos paramos bien, pero al tener el balón había que cambiar el ritmo y tener la velocidad. Con este punto nos vamos tranquilos”.