Estrella mundial confiesa grave problema que tiene el fútbol; “son síntomas casi invisibles”

“Mi hijo de 7 años juega al fútbol y le aconsejo que no cabecee el balón. Si no provoca un traumatismo inmediato, sabemos que, a largo plazo, los golpes repetidos pueden tener efectos perjudiciales. No sé si viviré hasta los 100 años, pero sé que he dañado mi cuerpo. A principios de esta temporada, cabeceé el balón repetidamente durante un partido del Man. United y me sentí anormalmente cansado en los días siguientes, además de tener algo de fatiga ocular”, dijo el jugador.