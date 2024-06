¿Sonríe la Selección Colombia? Pibe Valderrama ‘arremete’ contra Argentina en la Copa América; esto dijo

“Es que en el primer tiempo, hubo muchas chances para la Albiceleste. Messi estrelló una pelota en el palo a los 35′, Nico González tuvo sus chances y Julián Álvarez también enfrentó cara a cara a Bravo. Pero una y otra vez se le negó. En los primeros 45′, el equipo de Scaloni terminó con 61% de posesión y 13 remates al arco mientras que Chile no logró inquietar al Dibu Martínez”, dijo el sitio web de la Copa.

El Pibe Valderrama, en Fútbol de Primera , manifestó sin tapujos que actualmente no le gusta como juega la selección de Argentina . Y sobre la situación de juego de la albiceleste podría haber un impacto en la Selección Colombia.

“No me gusta, Argentina es más. Ahora no lo veo bien. Puede jugar mejor”, expresó sin rodeos el Pibe Valderrama, que hace algunos días ya había señalado que la final de la Copa América sería entre Argentina y Colombia y que en esta se impondría la Tricolor por 2 goles a 1. Habrá que esperar para conocer si la albiceleste mejora su nivel de juego.