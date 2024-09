“Suerte”: así reaccionó la prensa argentina tras el “muy polémico” triunfo de Colombia por eliminatorias

El segundo gol de la tricolor, cabe mencionar, llegó desde un disparo del punto penal. La jugada en la que Piero Maza, el árbitro del partido, sancionó la falta de Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz, causó mucha polémica, pues algunas personas en las diferentes redes sociales aseguraron que no era infracción .

Y añadió esto en el cuerpo del texto: “Minutos más tarde, llegó la gran polémica de la tarde. A los 11 minutos, Nicolás Otamendi fue a barrer en el área, Daniel Muñoz cayó al piso y, al terminar la jugada, el VAR llamó a Piero Maza para revisar y, pese a que no parecía haber falta, el juez sancionó penal del que se hizo cargo James Rodríguez para darlo vuelta ”.

“Pese a los intentos sobre el final, Argentina no pudo llegar al empate y fue derrota por 2-1 en Barranquilla. Con este resultado, sigue líder en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 18 puntos, pero ahora con menos ventaja, mientras que Colombia alcanzó la línea de las 16 unidades y sigue firme entre los puestos de arriba”, agregó.

“En el escenario más difícil y ante el rival más calificado que hoy tiene en estas Eliminatorias, Colombia es superior hoy a Brasil y Uruguay-, la Selección tuvo una actuación dispar, con rendimientos que no fueron parejos. La Selección perdió por detalles, porque no estuvo fino en ataque y, cuando le llegaron, le facturaron: una de pelota parada y la otra con un penal que necesitó del VAR para ser cobrado, que dejó muchas dudas porque no está clara la falta de Otamendi a Muñoz”, sentenció.