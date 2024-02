Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras caídas de Junior y Millonarios en la fecha 7

Junior de Barranquilla no es más el líder del fútbol profesional colombiano. Los ‘tiburones’ cayeron en condición de local frente al Deportes Tolima, que se consolida en lo más alto tras una racha positiva que ya acumula seis partidos consecutivos sin perder.

Todo empezó el pasado viernes con la sorpresiva derrota de Millonarios a manos de Águilas Doradas en Bogotá (0-1). El conjunto ‘embajador’ sufrió la ausencia de varios de sus titulares y no encontró la pólvora en su delantera para evitar el resultado adverso.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reconoció los problemas que está atravesando su equipo a raíz de las ausencias. “Utilizamos una estructura 4-2-3-1 y a mí me gustó el equipo, el hecho de que se pierda no dice que el equipo no jugó mal. El plantel hizo cosas buenas, nos faltó meterla”, dijo.