Técnico que fue suspendido por más de un año por agresión y lo ‘echaron’ de su club podría llegar a dirigir en Colombia

César Farías, el reconocido entrenador venezolano que llevó al popular y veterano Aucas a conquistar su primer título en el torneo de Ecuador en 2022, fue suspendido por 14 meses debido a agresiones a rivales, según informó el pasado miércoles el organismo encargado del campeonato nacional.

Farías deberá cumplir una suspensión de dos meses por “conducta violenta” y un año por “agresión a un rival”, de acuerdo con el acta de sanciones emitida por el Comité Disciplinario de la Liga Profesional (LigaPro), responsable del certamen.

César Farías, entrenador venezolano con experiencia en selecciones de Sudamérica. - Foto: AFP

En una acción confusa, el estratega fue atropellado y reaccionó golpeando a dos jugadores de Delfín durante el partido del domingo 11 de junio, en el que el equipo monarca Aucas resultó derrotado por 2-0. Después del incidente, Farías aprovechó varias declaraciones a medios locales para ofrecer disculpas públicas a la afición. “Quiero pedir disculpas a aquellos que no tienen nada que ver en esto y vieron esas imágenes”, expresó.

Se le escapó la tortuga a Cesar Farías en el fútbol ecuatoriano. La violencia no tiene excusa. El choque del jugador con él es totalmente accidental y reacciona golpeando a dos jugadores rivales. pic.twitter.com/Nz5FDRy9tx — Pedro Bozo (@pedrobozoa) June 11, 2023

A modo de explicación, añadió: “No estoy loco. Es como cuando te chocan y te bajas del auto con rabia porque te han dañado. Eso me sucedió. No justifica mi reacción, pero tampoco es que estaba sentado en el banquillo y me levanté corriendo, empujando a la gente”.

Tras la fuerte sanción, Farías fue destituido como director técnico de Aucas, según informó el club el jueves: “Aucas ha decidido desvincular a Farías de su cargo. La decisión se tomó por causa justa”, indicó el comunicado difundido por el equipo a través de su cuenta de Twitter.

El exentrenador de Bolivia y Venezuela también negó buscar excusas para abandonar el equipo de Quito. “Sería incapaz de irme de aquí generando un problema. Si tengo la necesidad y el deseo de irme, me sentaré cara a cara con Danny Walker, el presidente del equipo, para explicarle mis motivos, pero nunca generaría un problema para marcharme”, afirmó.

El club, que disputará su último partido en la Copa Libertadores 2023 ante Flamengo el próximo 28 de junio, no ha precisado quién será el sucesor del entrenador venezolano.

Recordemos que el venezolano es uno de los técnicos que estaba en carpeta para llegar a dirigir a Independiente Santa Fe, quien sigue sin entrenador tras el despido de Harold Rivera, el pasado 11 de mayo. Aunque los cardenales tendrían vía libre para contratarlo, hay otros nombres que suenan con más fuerza como los de Hubert Bodhert o Alexandre Guimarães.

Alexandre Guimarães, técnico del América de Cali. - Foto: Getty Images

Una lamentable salida para el técnico que hizo historia en Aucas

Farías se unió al equipo quiteño el año pasado y se ganó fama en el país al liderar a Aucas a su primer título en el torneo ecuatoriano de 2022. El comunicado del equipo destacó que el entrenador “nos concedió el título más importante en la historia de nuestra institución”.

Miguel Loor, director de la Liga Pro, también se refirió al despido de Farías en Twitter. “Evidentemente cometió un error y eso llevó a una sanción. Sin embargo, es una persona que posee muchas virtudes imposibles de no destacar”, escribió. Loor resaltó que el venezolano, a quien calificó como un “amigo frontal y sincero”, “hizo historia en Ecuador”.

Faltando una fecha para concluir la primera etapa del campeonato de 2023, Aucas se encuentra en el octavo puesto entre 16 equipos, con 21 puntos en 14 partidos. El equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores, ocupando el cuarto y último lugar en el Grupo A con 4 puntos en 5 presentaciones.