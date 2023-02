Teo Gutiérrez lanzó pulla contra la Selección Colombia Sub-20; pide a gritos a Tomás Ángel

Teófilo Gutiérrez es sin duda alguna uno de los referentes del fútbol colombiano. Además de lo hecho con el Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali, el experimentado delantero fue clave para la clasificación de la Selección al Mundial de Brasil 2014 junto a una generación de grandes jugadores liderada por James Rodríguez y Falcao García.

Ahora mismo, Teo se encuentra quemando sus últimos cartuchos en el Atlético Bucaramanga, pero no deja de ser una voz autorizada para hablar del futuro de la Tricolor, basado en la experiencia que recogió hace unos años bajo las órdenes de Jose Néstor Pékerman.

Teófilo Gutiérrez en el Mundial de Brasil 2014. - Foto: Getty Images

Luego de su debut el pasado domingo frente a Atlético Nacional, el barranquillero quedó encantado con Tomás Ángel, que marcó gol de penal para el empate entre bumangueses y antioqueños. “A este chico Ángel hay que llevarlo al Mundial. Tiene movimientos interesantes y está enchufado con el gol. Este tipo de jugadores van a servir en Mundiales a las Selecciones y para que sea futuro”, indicó en charla con ESPN.

Ángel no estuvo presente en el Sudamericano Sub-20 por decisión del técnico Héctor Cárdenas, situación que generó una polémica enorme al recordar que fue el goleador de todo el ciclo de preparación y se quedó por fuera, supuestamente, por la falta de minutos con Nacional en 2022.

Teo considera que un jugador de estas características merece estar convocado. “Puede tener el apellido del papá, pero él es él, es como si mi hijo en algún momento llegara a un equipo y dijeran que es hijo de Teo. No, no tiene nada que ver, es profesional y entrena”, sentenció.

Tomás Ángel al momento de disparar el penal frente a Bucaramanga - Foto: Twitter @nacionaloficial

“Obvio va a tener una presión extra porque es el hijo de Juan Pablo, pero tiene que tener su chance en el Mundial porque lo ha demostrado en el FPC”, completó Teo, que pide más criterio a la hora de elegir a los delanteros. “Hay que planificarlo bien, implementar más entrenador de mitad hacia adelante, que sepa dividir esos movimientos a jugadores jóvenes”, señaló.

Además de Ángel, la Tricolor espera contar con Jhon Jáder Durán, recientemente fichado por el Aston Villa de Inglaterra. “La otra vez lo dije y se rieron. Vimos en el Sudamericano Sub-20 que Colombia erraba goles. Eso es de constancia, entrenamiento, de enseñar picardía, de movimientos para que el que tenga la pelota se sienta libre de escoger”, sentenció.

Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

No tan preocupado por el FPC

El gran nivel demostrado por la Sub-20 despertó en Colombia un síntoma de esperanza, que se vio reflejado en la cantidad de público que acudió tanto a la fase de grupos en Cali, como al hexagonal final en Bogotá. La tricolor se ganó el respeto de los hinchas y demostró que no es tan grave el nivel del fútbol nacional como muchos lo ven.

Teo aseguró que tiene buenas sensaciones para el futuro. “El fútbol de Colombia pasa por un momento muy bueno a pesar de que en los últimos años no ganamos Libertadores o Sudamericana. Ojalá Medellín o Millonarios hagan un buen papel, haremos fuerza porque saquen la cara por Colombia y que puedan dejar al país en lo más alto”, dijo.

Es por eso que considera que tiene oportunidades de pelear el título con Bucaramanga. “Ahora lo vemos. Independiente del Valle ganó Sudamericana y está peleando Recopa. En los últimos años, los más chicos, entre comillas, participaron en las finales. Ya no se gana de nombre, hay que estructurar bien y preparar bien el campeonato. Tener un buen DT como Bucaramanga es importante”, agregó.

“Tendré el mismo profesionalismo que he mostrado siempre, la misma altura. Soy un profesional, jugar a la pelota es mi esencia desde niño. Desde que me puse la camiseta de la Selección tuve compromiso grande y quiero ser feliz donde Dios me ponga”, completó.