“Todos tienen derecho a trabajar”: el equipo que le dio la opción a Sebastián Villa de volver a la Liga BetPlay

Las acusaciones de su expareja Daniela Cortés, quien señaló al futbolista de violentarla a punta de golpes y amenazas, llevaron a que el futbolista colombiano recibiera una pena de 25 meses de cárcel no efectivas.

Sebastián Villa en medio de un partido con Boca Juniors. (Photo by Amilcar Orfali/Getty Images) | Foto: Getty Images

El equipo colombiano que le abre las puertas a Sebastián Villa

“Nosotros tenemos que respetar, incluso Boca y nosotros, el derecho al trabajo que tiene. No ha sido vencido aún en pleito. Está en una segunda instancia en su primer pleito y en el segundo apenas está comenzando. Todos tienen derecho a trabajar y Sebastián no puede ser la excepción”, manifestó el directivo.

“Esa platica está embolatada. Nosotros tenemos el 30 % y no ha sido un tema fácil. He tenido varias conversaciones con la gente de Boca y todavía no tenemos luz verde la final del túnel, desafortunadamente para Sebastián, primero que todo, y para el club”, añadió.