Tras caída del Medellín, así quedó el ‘ranking’ de más subcampeonatos en el fútbol colombiano

Independiente Medellín vs. Junior - Final - Liga BetPlay | Foto: Cortesía El Colombiano.

Destapan audio del VAR por gol anulado a Medellín en final ante Junior: “Yo veo pecho, no mano”

Contexto: Destapan audio del VAR por gol anulado a Medellín en final ante Junior: “Yo veo pecho, no mano”

“Nada justifica el dolor”: Alfredo Arias

“Lo menos que puedo pensar es en el próximo año. Tengo mucha tristeza, más que por mí, por la situación. Todo el mundo hizo todo, ahí estuvo el pueblo, del primero al último minuto alentando. Mis jugadores, es que no les puedo pedir más”, señaló en rueda de prensa.

“Si tengo esta tristeza, más que por mí es por la gente y los jugadores que merecían este campeonato. No sé si podré devolverles las ganas de volver a intentarlo. Quise dar la cara y venir acá, pero si hubiese podido no hablaba. No hay nada para decir que pueda justificar el dolor”, finalizó Arias.