“A mimir”: estos son los mejores memes que dejó la derrota de Medellín en la final contra Junior

Medellín tuvo la victoria en las manos hasta el minuto 90, cuando la volea de Vladimir Hernández derrumbó la ilusión de la hinchada. “Si tengo esta tristeza más que por mi es por la gente y los jugadores que merecían este campeonato. No sé si podré devolverles las ganas de volver a intentarlo. Quise dar la cara y venir acá, pero si hubiese podido no hablaba. No hay nada para decir que pueda justificar el dolor” , dijo.

El consuelo para el ‘poderoso’ es la participación en la Copa Sudamericana, que, sin embargo, no colma la expectativas de una hinchada esperanzada en levantar el título con el Atanasio abarrotado de gente. “Esta gente se merecía que yo le tenga cariño. No hay otra manera de poder sentir estos 6 meses y hoy especialmente. En todos lados he intentado entregarme a quien me contrata y a mis jugadores”, completó el estratega uruguayo, que aún no ha logrado salir campeón a pesar de haber dirigido a tres equipos distintos en Colombia.