“Mi papá no está preso”: Jermein Peña hizo videollamada y sacó en cara el título de Junior en Medellín

“Ya firmé contrato con Junior y para que sepan mi papá no está preso. Me está esperando para celebrar conmigo”. - Jermein Peña, defensa campeón del Junior de Barranquilla. pic.twitter.com/lQXau3iWtg

Jermein no solo protagonizó ese momento de ‘revancha’ por las críticas, sino que también se refirió a lo que pasó en el partido de ida. “Él se tenía que parar duro. Yo le dije que lo sacaron de Junior por paquete. Eso no es nada, la hinchada lo dice. Yo lo provoqué mucho. Me amenazó mucho la hinchada del Medellín, pero aquí estoy, somos campeones”, sentenció.

“Yo me agrando cuando la gente me chifla, esa es la verdad. Doy un enganche, un pase sin mirar, me le río a la gente en la tribuna. Esto lo hago porque vivo el fútbol así, con pasión. Me dicen que soy argentino, pero no, soy colombiano” declaró luego de entrar a la historia de Junior, uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano.