Tras su diploma olímpico en los Juegos Olímpicos París 2024, Queen Saray Villegas recordó que entrena ‘con las uñas’

Entrenador de Queen Saray Villegas no se quedó callado: fuerte denuncia en vivo tras los Juegos Olímpicos

“Estaba muy asustada en la primera ronda, y en la segunda dije tranquilicémonos y hagamos lo que siempre he hecho y lo que sé hacer, y así fue. Quedaron algunos trucos guardados pero sé que para la próxima voy a poder representar mejor a Colombia”, prometió, antes de reconocer que en la próxima cita olímpica, en Los Ángeles-2028, le encantaría competir con su hermana gemela Liz Surley, también ‘rider’. Saray también recordó que en Colombia no hay infraestructura y aún así ella compite con todo. “No hay pistas en Colombia”, aseveró, al recordar que su padre ha improvisado de todas las maneras posibles para que ella pueda entrenar. De igual forma, dijo la nacida en Buga, en Colombia hay mucho talento sobre su disciplina en la calle, pero no son observados por la falta de apoyo regional y estatal.