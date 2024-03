Tulio Gómez se destapa y revela si César Farías se va del América; “no sé quién lo levanta”

Para nadie es un secreto que, junto al club Atlético Nacional de Medellín y Millonarios F. C., América de Cali es uno de los clubes que vive una verdadera crisis deportiva. El conjunto rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca se mantiene fuera de los ocho primeros de la Liga Betplay.

En su más reciente juego, por la fecha número 12 de la Liga Betplay, el América empató 0 a 0 con Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Después de este partido, César Farías dijo en rueda de prensa que el club jugó bien, inteligente.

El equipo “hizo un partido inteligente en el cual volvió a sumar otro cero, tuvo opciones de gol que no pudo concretar y tiene desde el 2019 que no puede ganar en Bogotá, porque no es fácil, pero la respuesta ante la adversidad fue desarrollar las posibilidades, pero no hemos traducido en goles esas posibilidades. Un golcito de esos nos hubiese dado los tres puntos. Queda resaltar las cosas positivas, pensar en el siguiente partido en casa y buscar los tres puntos porque los necesitamos”, dijo Farías.

“Como se quiera ver. Un equipo que queda en inferioridad numérica en la altura, que vive una situación incómoda y que aun en la adversidad llega, corre, lucha. Si no estuvieran preparados no generarían situaciones. Respeto la opinión de todo el mundo, yo lo veo diferente porque se dice eso más desde la emoción y no desde el razonamiento. América está luchando en las dificultades y estoy agradecido con los jugadores que cada día están haciendo su mejor esfuerzo”, agregó.

América de Cali. (Colprensa) | Foto: ambas: Colprensa - Mariano Vimos

Después de las palabras del experimentado Director Técnico venezolano, los hinchas del América saltaron en ira a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida como Twitter, porque consideran que el equipo no propone ni muestra una cara positiva para empezar a sumar de a tres.

Y Farías, en la misma conferencia, le echó leña al fuego afirmando que “la clave está en hacer los goles y no recibir tarjeta roja, ya van varios partidos en los que quedamos con menos jugadores y han sido severas con nosotros las decisiones. El pisotón en la canilla sobre López en otros partidos ha sido roja y uno depende del estilo y las decisiones del que le toca dirigir el partido ese día. Si podemos subsanar ese problema, vamos a mejorar”.

Después de este juego y por la crisis que vive el club, Tulio Gómez, máximo accionista del América, se pronunció e hizo referencia sobre la continuidad de César Farías en el equipo. Afirmó que el venezolano seguirá siendo el DT del escarlata.

“La idea es estar dentro de los ocho, pero lamentablemente, Alexis Zapata, una excelente contratación, se lesionó; Mosquera Guardia, figura en Pachuca, se lesionó; Michael Barrios igual, son una serie de cosas que nos han afectado. Si este equipo no lo levanta Farías que lleva 30 años dirigiendo, no sé quién lo levanta. Hay que buscar cuál es la solución”, expresó Tulio, en palabras recogidas por As Colombia.

Farías sigue en el América. (@AmericadeCali) | Foto: X: @AmericadeCali