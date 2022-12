“Un brindis al cielo”: la conmovedora revelación de la novia del fallecido Andrés Balanta

Una noticia del 29 de noviembre conmovió a quienes siguen el fútbol colombiano y a sus promesas. Desde Argentina se confirmó lo que parecía increíble. El jugador Andrés Balanta, había muerto. Se conoció por medios locales, que el centrocampista se desplomó de un momento a otro en pleno entrenamiento.

Ha pasado cerca de un mes y quien fuera su novia, Camila Zuk, le dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram. En una de las stories mostró mensajes confidenciales de lo que habían conversado sobre Navidad.

“No, amor. Yo lo único que pensaba era que iba a pasar solo Navidad. Ahora sé que lo podré pasar contigo y eso me pone muy feliz”, le escribió en su momento el jugador que debutó en el Deportivo Cali en 2018.

“Que estas fechas, a partir de ahora, las pueda compartir todas contigo”, se lee en otra de las capturas de pantalla de los mensajes que a través de WhatsApp le envió el jugador.

Estos mensajes se acompañan de una fotografía en la que la joven sostiene una copa y de fondo se ve el cielo. “Hoy no es lo mismo sin vos, pero estoy segura de que estás mejor en los brazos de Dios, y que el mejor regalo que recibiste fue la vida eterna. Brindis al cielo”, escribió Zuk.

Camila Zuk, la novia de Andrés Balanta, le dedicó un brindis al cielo. - Foto: Captura de pantalla @camilazuk

Mediante un corto comunicado de prensa, el conjunto albiceleste manifestó que el deceso del deportista vallecaucano de 22 años de edad se presentó luego de la primera práctica del equipo profesional en las instalaciones del club. Además, les envió un mensaje de condolencias a la familia y amigos de este.

“Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, indicó el equipo gaucho.

Camila Zuk, pareja sentimental del futbolista colombiano, no pudo ocultar su dolor por el sorpresivo deceso de Balanta y compartió una sentida publicación en su cuenta personal de Instagram, donde recodó los grandes momentos que pasaron juntos.

Igualmente, la joven aprovechó el momento para manifestar que tuvo la posibilidad de despedirse del jugador de Atlético Tucumán debido a que la dejaron ver el cuerpo. Asimismo, puntualizó que está destrozada.

“Pasan los días y sigo esperando que me digan que es mentira. Sé que escribiendo por acá no voy a lograr que regrese, pero siempre me pedía que fuera una novia intensa y lo seré así no lo vea. Este hombre le dio luz a mi vida, lo tenía todo. Era muy perfecto para ser de este mundo. Se me fue muy rápido, nos faltaron muchas cosas. Solo Dios sabe por qué”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Ayer pude verlo, y ser la primera persona en despedirlo. Tuve mi espacio a solas con él, le hablé, le lloré y lo despedí. Sé que me escuchó. Me dicen que la vida sigue, que sea fuerte, pero no puedo, esto es injusto. Se fue el mejor hombre que pudimos haber conocido los que compartimos con él. Me hará falta todo, nunca volverá a ser lo mismo. Todo mi ser se fue con él”.

La novia del futbolista colombiano compartió finalmente en la publicación que recibió cientos de comentarios, una pequeña reflexión y aseguró que nunca se debe olvidar decirles a los seres queridos cuánto se les quiere.

“Sé que Dios me puso en su vida y a él en la mía con algún propósito, que algún día entenderé. Cuiden a los suyos, abrácenlos, díganles que los aman. No saben lo que pasará mañana. Dios te tenga en su gloria y descansa en paz, amor mío. Pronto nos volveremos a ver, mientras tanto cuida de mí, de tu hermosa familia y de tus grandes amigos. Este amor es infinito”, concluyó.

El volante, de acuerdo con algunos medios locales, hizo parte de las primeras prácticas de pretemporada del conjunto albiceleste y se desplomó de un momento a otro en pleno entrenamiento, producto de un paro cardiorrespiratorio.