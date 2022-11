Novia de Andrés Balanta publicó los mensajes que le mandó antes de morir; así fueron sus últimos minutos de vida

La joven no ocultó su tristeza y le dedicó unas sentidas palabras en en cuenta personal de Instagram.

Atlético Tucumán, equipo de la primera división del fútbol argentino, confirmó este martes el fallecimiento de Andrés Balanta, exjugador del Deportivo Cali. El mediocampista fue declarado muerto en un centro médico de esa ciudad.

“Lamentamos confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano, Andrés Felipe Balanta Cifuentes. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este difícil momento”, indicó el Decano en un corto comunicado de prensa.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la novia del volante vallecaucano, Camila Zuk, no ocultó su dolor por esta lamentable noticia y compartió una sentida publicación. Además, le dedicó unas emotivas palabras.

La joven, de igual manera, aprovechó este difícil momento para mostrar las últimas conversaciones que tuvieron en WhatsApp con el futbolista, el cual se notaba bastante enamorado.

“Dijimos que hasta que la muerte nos separe. Te voy a amar toda mi vida. Hasta que Dios nos reencuentre mi amor. A veces no entiendo los planes de Dios, pero le agradezco conocer el amor con el hombre más maravilloso”, indicó inicialmente.

Luego, la pareja del jugador colombiano añadió: “Estarás en mi corazón, que te va a pertenecer siempre. Necesito esos mensajes. Necesito esas llamadas. Fui la mujer más feliz del mundo. Mi ángel”.

Novia Andrés Balanta - Foto: Instagram: Camila Zuk

Andrea Guerrero, presentadora de Win Sports, señaló este miércoles que habló con el entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, y aseguró que estaba muy afectado. “Me decía: ‘Es que hicimos todo para que no nos dejara, para que se quedara y yo no puedo creerlo. No sé qué voy a hacer ahora’”, relató la cucuteña.

Igualmente, la comunicadora comentó: “Básicamente lo que me contó es que estaban en el calentamiento, habían conversado un rato y de un momento a otro se empezó a sentir mal y se desplomó. La médica trató de reanimarlo. Se lo llevaron al hospital, pero de un momento a otro les dijeron que no había nada qué hacer”.

Balanta compartió el lunes pasado en su cuenta personal de Instagram una fotografía en la que mostraba que acababa de llegar a suelo argentino después de pasar su período de vacaciones en Cali.

En la postal, que publicó originalmente en las historias y que se hizo viral en las redes sociales, se puede observar al futbolista cafetero en su residencia bastante sonriente y contento de regresar a Tucumán, ciudad a la que llegó hace seis meses.

Además, el mediocampista había compartido hace unos días una publicación en la capital vallecaucana, desde donde viajó a Argentina para empezar los trabajos de pretemporada, con la ilusión de ganarse un lugar en el equipo de Pusineri.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Andrés Balanta?

De acuerdo con algunos medios locales, el volante hizo parte de las primeras prácticas de pretemporada del conjunto albiceleste y se desplomó de un momento a otro en pleno entrenamiento, el cual se estaba llevando a cabo en las instalaciones del club.

Una de las doctoras que atendió al jugador colombiano en el centro asistencial aseguró en La picadita, programa radial, que Balanta llegó en horas de la tarde con un paro cardiorrespiratorio.

“El jugador llegó a las 5:50 de la tarde, lo traían en un carro particular los miembros del club. El paciente ingresa con un paro cardiorrespiratorio y se le hacen maniobras de reanimación durante lcerca de 40 minutos. Lastimosamente se le declara como fallecido, la Fiscalía también llegó al hospital y se le realizará una autopsia legal”, precisó.

La médica argentina señaló finalmente en el espacio radial que varios deportistas de alto rendimiento tienen algunas alteraciones cardiológicas preexistentes que muchas veces desconocen.

“La verdad es que a veces los deportistas tienen algunas alteraciones cardiológicas, que muchas veces desconocen. También se pudo tratar de una arritmia súbita. Lo cierto es que al hospital llegó con un paro cardiorrespiratorio. En la autopsia se verá si tenía formación adicional”, concluyó.