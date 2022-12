“Yo lo traje a Argentina, yo lo llevaré a Colombia de regreso a sus padres”, Lucas Pusineri acompañará los restos de Andrés Balanta

El mundo del fútbol sigue conmocionado con la muerte del volante colombiano Andrés Balanta, jugador que pertenecía a las filas de Atlético Tucumán y que perdió la vida el pasado martes, luego de caer desplomado sobre el terreno de juego en un entrenamiento del cuadro argentino.

A pesar de los esfuerzos médicos en un centro cercano a la sede deportiva del club, el colombiano dijo adiós a este mundo a sus 22 años de edad. Balanta vestía los colores de club argentino después de haber sido traspasado del Deportivo Cali, club donde se formó y el que le abrió la puerta para dar el saltó al fútbol del extranjero.

Andrés Balanta, exjugador del Deportivo Cali en el año 2019. - Foto: Getty Images

Precisamente, uno de sus mentores, como lo es el técnico, Lucas Pusineri, fue el encargado de llevarlo al país gaucho después de verle cualidades prometedoras en su paso por el banquillo del Cali en el año 2019. Incluso en ese año, Balanta sufrió el mismo percance que este martes acabo con su vida.

“El Departamento Médico de la Asociación Deportivo Cali se permite emitir este segundo comunicado sobre el estado de salud de nuestro jugador Andrés Felipe Balanta. Después de 24 horas de observación y practicadas las valoraciones neurológicas, cardiológicas y de laboratorio, estas han arrojado resultados de carácter normal”, se lee en el comunicado de ese año por parte del club azucarero.

Bajo este panorama, el entrenador Pusineri confirmó en las últimas horas que luego de toda la investigación por la muerte del jugador, él mismo se encargará de llevar sus restos a suelo colombiano para acompañar a sus padres y familiares en este duro momento.

“Yo lo traje a Argentina, yo lo llevaré a Colombia de regreso a sus padres”, dijo Lucas Pusineri, quien vendrá a Cali acompañando los restos de Andrés Balanta, exjugador del @AsoDeporCali y @ATOficial. Un jugador del equipo argentino y un directivo también vendrán”, comentaron los medios en Argentina.

En su paso por el Deportivo Cali, Balanta disputó más de 90 partidos por liga, en ellos marcó cuatro goles.Igualmente, Andrés Balanta conformó diferentes selecciones juveniles de Colombia y participó en el Suramericano Sub-20 de 2019, el cual se disputó en tres ciudades del centro de Chile.

“Vamos a extrañar esa sonrisa”

Ante esta dura noticia que conmovió al continente, amigos, familiares y hasta compañeros del equipo argentino despidieron al colombiano que tenía una gran proyección a nivel profesional. Una de las despedidas más duras la hizo el futbolista argentino Joaquín Pereyra, quien publicó un desgarrador, pero emotivo mensaje de adiós.

En la carta, el jugador no pudo ocultar su tristeza, pues escribió que era difícil asimilar y creer que ya no estaba junto a él y el resto del club. “Tuve el privilegio de poder compartir muchas cosas con vos y la suerte de conocerte, no es fácil encontrar personas como vos. Esta banda va a extrañar esa sonrisa, esa alegría de todos los días, la buena energía que transmitías. Te hiciste querer tanto, amigo, todavía no lo creo”.

“Me guardo para siempre todas las concentraciones, las charlas, las risas que nunca faltaban y te voy a llevar en mi corazón por siempre. Te quiero mucho, amigo”, agregó Pereyra.