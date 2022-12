El desgarrador mensaje de compañero de Andrés Balanta tras su muerte; “esta banda va a extrañar esa sonrisa”

El pasado martes, 29 de noviembre, el fútbol colombiano recibió una dura noticia al conocerse la muerte del jugador Andrés Balanta, quien en un entrenamiento con su equipo, Atlético Tucumán, sufrió un desmayo y los esfuerzos del personal médico no fueron suficientes para salvarle la vida.

Mediante un corto comunicado de prensa, el Atlético Tucumán confirmó el deceso del jugador vallecaucano de 22 años de edad. Además, envió un mensaje de condolencias a la familia y amigos de este. “Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, indicó el equipo argentino

Por otro lado, Ignacio López Bustos, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios de la ciudad de San Miguel de Tucumán, al oeste de Argentina, luego del sorpresivo fallecimiento del volante de 22 años que empezaba pretemporada con Atlético Tucumán, manifestó lo siguiente: “El señor Balanta habría muerto por cuestiones cardíacas, que serán confirmadas una vez que finalicen los estudios de anatomía patológica, según nos informó el médico que realizó la autopsia”.

Ante esta dura noticia que conmovió al continente, amigos, familiares y hasta compañeros del equipo argentino despidieron al colombiano que tenía una gran proyección a nivel profesional. Una de las despedidas más duras la hizo el futbolista argentino Joaquín Pereyra, quien publicó un desgarrador, pero emotivo mensaje de adiós.

En la carta, el jugador no pudo ocultar su tristeza, pues escribió que era difícil asimilar y creer que ya no estaba junto a él y el resto del club. “Tuve el privilegio de poder compartir muchas cosas con vos y la suerte de conocerte, no es fácil encontrar personas como vos. Esta banda va a extrañar esa sonrisa, esa alegría de todos los días, la buena energía que transmitías. Te hiciste querer tanto, amigo, todavía no lo creo”.

“Me guardo para siempre todas las concentraciones, las charlas, las risas que nunca faltaban y te voy a llevar en mi corazón por siempre. Te quiero mucho, amigo”, agregó Pereyra.

Últimos mensajes

El mensaje que más conmoción ha causado es uno que publicó una mujer en Argentina, confesando que horas antes habló con el jugador.

“Gracias por los momentos compartidos, amigo querido. Y pensar que hace unas horas estábamos conversando. No lo puedo creer. Que brille la luz que no tiene fin para vos”, dice inicialmente y agrega una captura de pantalla de la última conversación con el jugador.

En esa interacción, la mujer le pregunta al volante qué tiene y él le confiesa. “Me descompensé, estoy insolado de paso”, escribe Andrés en una conversación por Instagram.

La mujer, que al parecer trabaja en un centro de estética, le recomienda tomar mucha agua por el fuerte calor que azota en el verano argentino.

“Lo tendré muy en cuenta, muchas gracias. ¿Cómo va todo, amiga, noticias nuevas?”, contesta Balanta. Luego, se ve en el chat que a las 7:00 p. m., cuando la noticia de su muerte se hizo viral, ella le pregunta: “¿Estás bien?”, y obviamente, la respuesta nunca llegó.

¿Quién era Andrés Balanta?

El mediocampista nació en Cali el 18 de enero del año 2000 y desde muy pequeño se unió a las divisiones menores del Deportivo Cali tras ser formado en la Escuela Carlos Sarmiento Lora.

En 2018 fue promovido al plantel profesional por el técnico uruguayo Gerardo Pelusso, quien estaba convencido de su gran talento y calidad. En el club azucarero permaneció durante cuatro temporadas y ganó la Liga BetPlay 2021-II.

“¡Agradeciéndole a toda la familia verde y blanca! Fueron años muy especiales, los cuales me sirvieron mucho para crecer como jugador y como persona. Solo palabras de agradecimiento con todas y cada una de las personas que hicieron parte de este proceso. Me despido con un título en el corazón y con muchos deseos de seguir progresando en mi carrera”, señaló luego de confirmarse su paso al futbol argentino.

Igualmente, Andrés Balanta conformó diferentes selecciones juveniles de Colombia y participó en el Suramericano Sub-20 de 2019, el cual se disputó en tres ciudades del centro de Chile.