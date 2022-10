“Único que sostienen sin resultados”: dardo a Alberto Gamero por proceso en Millonarios

“Nos están cayendo porque hemos perdido”, fue una de las frases más sonadas de la última rueda de prensa de Alberto Gamero en Millonarios, tras la derrota ante Equidad el más reciente fin de semana, que consumó la tercera al hilo para el cuadro azul, y ha generado en la percepción del fútbol colombiano que el equipo azul entró en un bache deportivo a escasas fechas de las finales.

Sin embargo, el samario sigue respaldando a los suyos, asegurando que “los resultados y rendimiento de los últimos partidos no me da muestras de que el grupo viene en una descendente”. A su vez, sobre el último juego, donde un solo tanto les marcaron, dijo: “me parece que el equipo, propuso, lo intentó y encontramos a una Equidad que se defendió bien, que con sus argumentos hizo cosas buenas, lo controlamos casi en todo el tiempo a sus dos delanteros, pero en un descuido nos hacen el gol.

Precisando en dónde estuvo el error para que salieran derrotados del estadio de Techo, explicó: “El equipo intentó buscar, no nos desesperamos, pero no tuvimos claridad. Son de estos partidos que no venía por dónde perderlo, pero te descuidas, te hacen gol y eso pasó”.

“Hay que seguir trabajando y darle méritos a La Equidad, me imagino cómo lo planificó el profesor Alexis García, le salió, no tuvieron casi opciones de gol”, complementó Gamero, que no dio luces de sentirse abrumado por los últimos resultados.

“No hay preocupación, a nosotros hoy no nos superaron, La Equidad hizo un buen trabajo, nos ganó con un descuido, el equipo no fue inferior al rival”, añadió.

A manera de cuestionamiento para el entorno del equipo y la opinión pública, agregó: “Pero, ¿yo voy a preocuparme con 28 puntos que tengo?, faltando seis partidos, cuando hemos tenido inconvenientes en nómina, hemos ido cambiando, preocupado no estoy”.

Sobre la misma línea, en la que busca que no se genere pánico alrededor de su equipo y una campaña más que destacada hasta el momento, complementó: “Dicen que cabalgar el torneo no sirve de nada y nos están cayendo porque hemos perdido partidos y, sin embargo, todavía estamos de primeros. Preocupado estuviera si no estuviera entre los ocho y tuviera pocos puntos”.

“Al único entrenador que le permiten no conseguir los objetivos es Alberto Gamero, de resto a ninguno ”, @Ivan9Valenciano 👔❌#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/a6oUwjltfd — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) October 3, 2022

Para concluir, decidió centrarse y expresar lo que para él debe ser motivo de mejora en la plantilla azul, que está bastante cerca de lograr el primer objetivo, la clasificación: “Hay que preocuparnos en mejorar y sabemos que lo vamos a hacer. Busco siempre que el equipo juegue bien, ¿que tenemos que hacer más goles?, sí”.

Sin embargo, y a pesar de que una racha de este tipo pueda darse en el fútbol, hay voces que lo jugaron y, hoy en día, desde su rol de comentaristas deportivos no dejan de ponerle la lupa a cualquier mal momento de los equipos. Tal es el caso de Iván René Valenciano, que en su más reciente aporte en los programas de opinión en Win Sports, dijo: “Al único entrenador que le permiten no conseguir los objetivos es Alberto Gamero, de resto a ninguno”.

El exfutbolista en un aireado debate con Mariano Olsen sobre los procesos llevados por Gamero en Millonarios y Alexandre Guimaraes en América de Cali, tomó el de los azules como ejemplo para sentenciar que, a pesar de que el equipo bogotano juegue bien, pero no consiga el anhelado título, al estratega lo mantienen y en su concepto eso debiera cambiar, por que el objetivo de ser campeón es lo que mide al final si se llegó o no a la meta.