“Uso tanga”, Luis Enrique, técnico de España, genera furor en redes sociales con sorpresiva confesión: “como me vea mi mujer me mata”

Si en su facete de técnico ya había sorprendido con innumerables logros, ahora como streamer lo ha hecho aún más. Así se ha hecho mostrar el estratega de la selección española de fútbol, Luis Enrique, quien ha generado furor en sus transmisiones de la plataforma Twitch. En esta red social, que ya es habitual en futbolistas y demás famosos, el entrenador ibérico ha hablado sin tapujos sobre temas que sus propios seguidores consultan.

En su última transmisión, Luis Enrique fue consultado por el tipo de ropa interior que usa, generando revuelo por su respuesta que fue en tono sarcástico. “¿Míster usas bóxer o slim?”, leyó el técnico en la caja de comentarios, a lo que contestó: “Uso tanga”, soltando una carcajada que también desató las risas entres sus fanáticos pegados a la transmisión.

“¿Qué pasa, que no usas tanga vosotros?”, agregó Luis Enrique con una nueva carcajada. “Es broma, como me vea mi mujer, me va a matar”, concluyó el comentario el estratega que ha tenido paso por Barcelona y otros clubes.

El comentario se hizo viral en redes sociales y ya cuenta con más de 200 mil reproducciones y un sinnúmero de comentarios positivos hacia el técnico por su nueva faceta.

"¿Qué pasa? ¿Que no usáis tanga vosotros?". pic.twitter.com/H85O6HE5is — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 26, 2022

Otros comentarios

En ocasiones anteriores, el español volvió a generar polémica al hablar sobre el sexo y la posibilidad de que sus jugadores lo practiquen durante la concentración para afrontar el Mundial de Qatar; su opinión fue mucho más allá y se atrevió a poner su experiencia personal como ejemplo de comportamiento ante un certamen como este.

Luis Enrique dejó claro que para él como jugador y como entrenador no es un impedimento esta actividad en medio de competiciones de altísimo nivel, como lo es el Mundial, algo que otros entrenadores cuestionan y han llegado a prohibir mientras se desarrolla cualquier torneo.

Para empezar, dijo que era algo normal y que en su justa proporción no tenía por qué afectar el rendimiento de los deportistas; sin embargo, aseguró que el sexo debe ser mesurado para no tener consecuencias sobre el desarrollo físico.

“Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal. (...) Con los clubs están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien”, dijo el seleccionador español, quien además hizo énfasis en que no importa con quién se practique, siempre y cuando se haga con “sentido común”.

El entrenador fue un poco más allá y se puso como ejemplo, contando cómo era su comportamiento cuando era jugador de la selección española; en su comentario dejó claro que siempre que tenía la oportunidad, sostenía relaciones sexuales con su esposa.

“El sexo lo considero importante, y de jugador, siempre que podía, con mi mujer hacía lo que teníamos que hacer”, fueron las palabras de Luis Enrique en medio de su más reciente aparición en Twitch, plataforma en la que sigue sumando seguidores.

Por lo pronto, Luis Enrique, junto a la selección de España, buscarán este domingo en el segundo juego del grupo E, una nueva victoria que los ponga con un pie en la siguiente ronda del campeonato del mundo.

Los ibéricos se medirán con Alemania desde las 11:00 a.m. (hora colombiana), en el que es el duelo más atractivo de la jornada dominical. Cabe recordar que las emociones de este grupo están a flor de piel, y más, por la victoria a primera hora de Costa Rica ante Japón.