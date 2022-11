Mundial Qatar 2022 | Luis Enrique habló sobre tener relaciones íntimas durante la Copa y contó lo que hacía con su esposa en las concentraciones

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, sigue sorprendiendo con sus transmisiones en Twitch, red social en la que habla sin tapujos sobre temas bastante espinosos que muchas veces los técnicos evaden frente a la prensa.

En su última aparición, el español volvió a generar polémica al hablar sobre el sexo y la posibilidad de que sus jugadores lo practiquen durante la concentración para afrontar el Mundial de Qatar; su opinión fue mucho más allá y se atrevió a poner su experiencia personal como ejemplo de comportamiento ante un certamen como este.

Luis Enrique dejó claro que para él como jugador y como entrenador no es un impedimento esta actividad en medio de competiciones de altísimo nivel, como lo es el Mundial, algo que otros entrenadores cuestionan y han llegado a prohibir mientras se desarrolla cualquier torneo.

Para empezar, dijo que era algo normal y que en su justa proporción no tenía por qué afectar el rendimiento de los deportistas; sin embargo, aseguró que el sexo debe ser mesurado para no tener consecuencias sobre el desarrollo físico.

“Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal. (...) Con los clubs están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien”, dijo el seleccionador español, quien además hizo énfasis en que no importa con quién se practique, siempre y cuando se haga con “sentido común”.

El entrenador fue un poco más allá y se puso como ejemplo, contando cómo era su comportamiento cuando era jugador de la selección española; en su comentario dejó claro que siempre que tenía la oportunidad, sostenía relaciones sexuales con su esposa.

“El sexo lo considero importante, y de jugador, siempre que podía, con mi mujer hacía lo que teníamos que hacer”, fueron las palabras de Luis Enrique en medio de su más reciente aparición en Twitch, plataforma en la que sigue sumando seguidores.

España debutó goleando en Qatar 2022

El tema del sexo parece no afectar a los jugadores españoles, pues en su debut la selección ibérica aplastó al combinado de Costa Rica 7-0.

La nueva generación de la roja estuvo representada en el campo por una buena legión de jugadores del Barcelona, entre ellos Gavi, Pedri, Ferrán Torres, Jordi Alba y el eje de todo, Sergio Busquets, que respondió de la mejor manera a la confianza de su entrenador.

El primer tanto del partido llegó a los 11 minutos a través de Dani Olmo, pincelada final a una larga serie de toques que demostraron de una vez cuál será la estrategia de la roja para esta edición, depositando sus esperanzas en la misma estrategia que les dio el título en el año 2010 cuando los artistas eran Xavi, Andrés Iniesta y David Villa, también identificados entonces con la camiseta del Barcelona.

Pero también hubo aporte desde el Real Madrid. Al 21′, otro ‘baile’ de posesión de los españoles, acabó con Marco Asensio definiendo de primera al palo de la mano izquierda de Keylor Navas, que tuvo una noche para el olvido, tal vez producto de la falta de continuidad que tiene actualmente en el París Saint-Germain.

Cuando llegó la media hora del juego, era un monólogo de España, que se tradujo en el tercero de su cuenta, último de lo que fue una primera parte soñada en el banquillo de Luis Enrique. Ferrán Torres, con un toque sutil hacia la puerta, convirtió de penal el 3-0 con el que se fueron al descanso, ya con el partido en el bolsillo a falta del trámite de la parte complementaria.

Lejos de sacar el pie del acelerador, los españoles continuaron buscando aumentar su racha goleadora, a la que aportaría nuevamente el extremo del Barcelona. Ferrán presionó hasta la línea de fondo y ganó la pelota al defensor Óscar Duarte, antes de darse la vuelta y definir por debajo de la humanidad de Navas.

Con el 4-0 en el luminoso, Luis Enrique optó por darle descanso a sus fichas claves, retirando del campo a Busquets, Pedri, Alba y Torres, dando ingreso a Morata, Koke, Carlos Soler y el debutante Alejandro Baldé, que se sumó a última hora por la lesión de Jose Luis Gayá.

La cereza sobre el pastel llegó a los 75 minutos. Álvaro Morata recibió incómodo, giró y lanzó un centro al borde del área, donde entraba Gavi para disparar de primera, bien ajustada al palo, decretando el 5-0 más que merecido por lo hecho durante el primer y el segundo tiempo, una superioridad indebatible sobre los dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez.

Carlos Soler y Álvaro Morata pusieron los dos últimos de la noche después de los 90′, aprovechando la adición de ocho minutos, que para muchos era exagerada por el resultado y contundencia de los españoles.

Gracias a este resultado final (7-0), España se monta en lo más alto del grupo E, seguido de Japón con los mismos tres puntos, pero con una mejor diferencia de gol.