Emotivo mensaje de Keylor Navas a Luis Fernando Suárez por llevar a Costa Rica al Mundial

La Selección de Costa Rica clasificó en la presente semana al Mundial de Catar 2022. A través de la vía del repechaje donde venció a Nueva Zelanda en Doha, un colombiano hizo presencia, se trató del estratega cafetero Luis Fernando Suárez que marca una historia importante para el deporte del país centroamericano y para Colombia.

Suárez ha logrado llevar a tres selecciones diferentes a mundiales de fútbol: Ecuador, Honduras y Costa Rica, esta última una total historia de película, producto del proceso que tuvo que llevar desde el arranque, en donde fue resistido, pero poco a poco logró consolidar un trabajo que le permitió instalarse en el grupo E.

Técnicos colombianos en mundiales:

Jorge Luis Pinto (Costa Rica)

Juan Carlos Osorio (México)

Reinaldo Rueda (Honduras y Ecuador)

Francisco Maturana (Colombia)

Hernán Darío Gómez (Colombia, Ecuador y Panamá)

Luis Fernando Suárez (Ecuador, Honduras y Costa Rica)

Joel Campbell convirtió el único tanto del partido frente a Nueva Zelanda - Foto: AFP

Como recuento de sus pasados dos mundiales, cabe resaltar que Suárez es el primer estratega colombiano, de los seis anteriormente mencionados, que disputará un mundial con tres selecciones diferentes, todas extranjeras. Recordando sus pasos por los campeonatos mundiales, con Ecuador (Alemania 2006) alcanzó los octavos de final, mientras que con Honduras (Brasil 2014) se quedó en la fase de grupos.

Ahora bien, tras llevarse el botín máximo, durante los días siguientes no han parado las felicitaciones entre los protagonistas, repercutiendo la alegría hasta en la prensa que ha tomado partido y ha dejado un importante nuevo apodo para el profe Suárez.

El popular diario ‘La Nación’, de ese país, se atrevió a apodar al colombiano como ‘el exorcista’, ponderando la resiliencia del entrenador que pasó por un sinnúmero de adversidades en este camino a Catar 2022. “El resurgir fue impresionante de la mano de Suárez, su labor es digna de admirar”, aseguró dicho medio.

“Me quedo con ‘Luis Fernando Suárez, el exorcista’. El actor principal: una especie de monje tibetano, aferrado a la fuerza interior de su filosofía de vida. Con un inicio desesperante para todos, no sucumbió a las críticas ni tormentas y, en medio de la racha positiva, tampoco naufragó ante el elíxir de los halagos”, se agrega.

Los referentes del equipo también han puesto su voz en alto para agradecer al colombiano. El capitán del equipo, Keylor Navas, es el que ha dejado en mensaje más reciente para el estratega. Junto a una foto en la que se les ve a los dos felizmente sonrientes, el golero del PSG le dice a Suárez: “Además de excelente entrenador, increíble persona. ¡Gracias por llevarnos hasta el Mundial!”.

Tras alcanzar el objetivo, en las declaraciones pospartido, el seleccionador cafetero declaró con sinceridad: “Es una obsesión que quería cumplir”.

Además de excelente entrenador, increíble persona. Gracias por llevarnos hasta el Mundial! pic.twitter.com/I5qIR3Dxk6 — Keylor Navas (@NavasKeylor) June 17, 2022

A su vez, resaltó lo realizado en campo por sus dirigidos, que representaron a cabalidad las características propias de los costarricenses: “Lo que hoy hizo el grupo es una demostración de lo que es el costarricense, que nunca deja de lado nada, que se entrega 100 % y, lo único que me queda, es agradecer por estar acá y que los ticos disfruten”.

Con un calificativo que repitió en varias ocasiones de su intervención, destacó sin profundizar lo importante que había sido lograr el tiquete al Mundial, no solo para Costa Rica, sino a título personal: “Este grupo es espectacular, no puedo describirlo. Es un grupo humano espectacular, con estos jugadores es mucho más fácil hacer las cosas. Me siento feliz por mi país también. Nos costó, fue duro y lo importante es que ganamos”.

De cara al Mundial de Catar 2022, al ser consultado por la preparación y cómo afrontar el campeonato donde compartirá grupo con España, Alemania y Japón, indicó: “Tenemos mucho por crecer y hacer, pero creo que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo”.