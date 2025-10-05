Deportes
Luis Fernando Suárez marcó en Portugal y le complica la decisión a Lorenzo: ¿quién será titular con Colombia para los amistosos?
La decisión de Lorenzo se complica debido al buen momento en el que llegan los convocados, en especial los de la fase ofensiva, que se reportaron con gol este fin de semana.
La convocatoria anunciada por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, parece haber motivado a los jugadores de la tricolor.
Varios de ellos, la mayoría de la fase ofensiva, se hicieron presentes en el marcador con sus equipos.
El guajiro Luis Díaz marcó doblete con el Bayern Múnich en el partido contra el Frankfurt y fue la figura de su equipo, pues además de romper la red por duplicado, entregó una asistencia a Harry Kane.
Horas más tarde, James Rodríguez, el talentoso creativo de al servicio del León, en México, marcó para su club en la derrota contra el Toluca 2-4, dejándole un sabor agridulce al cucuteño.
Este domingo, los que se reportaron con gol fueron el Cucho Hernández, llamado por Lorenzo y quien se encargó de revivir al Betis en su visita al Espanyol.
El equipo del colombiano perdía desde el minuto 15 y su tanto sirvió para empatar y seguir de largo, pues finalmente logró la victoria 1-2.
De igual forma, Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace, también marcó contra el Everton. El paisa abrió el marcador, pero su equipo terminó cayendo 2-1 luego de que remontaran con goles en el minuto 76 y en el 90+3.
Gol de Luis Fernando Suárez
El delantero Luis Fernando Suárez, figura en la última doble fecha de las Eliminatorias para clasificar al Mundial, sigue enchufado con su club, el Sporting de Lisboa y acumula su cuarto gol en cuatro partidos consecutivos.
El samario, que le anotó cuatro tantos a Bolivia con la camiseta tricolor, le macó al Praga al minuto 19 y arcó con su club, permitiéndole llegar a 19 puntos, a falta del clásico entre los dragones y el Benfica, cuadro en el que milita el colombiano Richard Ríos.
Suárez fue una de las incorporaciones más recientes del cuadro luso y ha sabido responder con goles en las competiciones que actualmente disputa, como la Champions League y la Primera Liga de Portugal.
Cucho Hernández primero y ahora Luis Suárez con el Sporting de Portugal 🇵🇹 🇨🇴 que racha de goles traen este par 🔥 van ganando terreno para ir al mundial pic.twitter.com/Sec6cKl1Tm— Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) October 5, 2025
La lista de convocados por Lorenzo para los amistosos con Canadá y México
Estos son los convocados:
- Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
- Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP)
- Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Kevin Serna – Fluminense (BRA)
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)