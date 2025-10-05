Suscribirse

Deportes

Luis Fernando Suárez marcó en Portugal y le complica la decisión a Lorenzo: ¿quién será titular con Colombia para los amistosos?

La decisión de Lorenzo se complica debido al buen momento en el que llegan los convocados, en especial los de la fase ofensiva, que se reportaron con gol este fin de semana.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

5 de octubre de 2025, 8:44 p. m.
Luis Javier Suárez, nuevo delantero de Sporting.
Luis Javier Suárez, delantero de Sporting en Portugal, sigue enchufado con su equipo. | Foto: Prensa Sporting Lisboa.

La convocatoria anunciada por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, parece haber motivado a los jugadores de la tricolor.

Varios de ellos, la mayoría de la fase ofensiva, se hicieron presentes en el marcador con sus equipos.

El guajiro Luis Díaz marcó doblete con el Bayern Múnich en el partido contra el Frankfurt y fue la figura de su equipo, pues además de romper la red por duplicado, entregó una asistencia a Harry Kane.

Contexto: https://www.semana.com/deportes/articulo/luis-diaz-y-la-calificacion-que-recibio-tras-doblete-y-asistencia-que-le-falto-para-llevarse-un-10/202515/
MATURIN, VENEZUELA - SEPTEMBER 09: Luis Suarez of Colombia celebrates after scoring the team's second goal during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Colombia at Estadio Monumental de Maturin on September 09, 2025 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) (Photo by Edilzon Gamez / Getty Images South America / Getty Images via AFP)
Luis Suárez celebrando uno de sus goles en el partido de Venezuela vs. Colombia | Foto: Getty Images via AFP

Horas más tarde, James Rodríguez, el talentoso creativo de al servicio del León, en México, marcó para su club en la derrota contra el Toluca 2-4, dejándole un sabor agridulce al cucuteño.

Este domingo, los que se reportaron con gol fueron el Cucho Hernández, llamado por Lorenzo y quien se encargó de revivir al Betis en su visita al Espanyol.

El equipo del colombiano perdía desde el minuto 15 y su tanto sirvió para empatar y seguir de largo, pues finalmente logró la victoria 1-2.

De igual forma, Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace, también marcó contra el Everton. El paisa abrió el marcador, pero su equipo terminó cayendo 2-1 luego de que remontaran con goles en el minuto 76 y en el 90+3.

Gol de Luis Fernando Suárez

El delantero Luis Fernando Suárez, figura en la última doble fecha de las Eliminatorias para clasificar al Mundial, sigue enchufado con su club, el Sporting de Lisboa y acumula su cuarto gol en cuatro partidos consecutivos.

El samario, que le anotó cuatro tantos a Bolivia con la camiseta tricolor, le macó al Praga al minuto 19 y arcó con su club, permitiéndole llegar a 19 puntos, a falta del clásico entre los dragones y el Benfica, cuadro en el que milita el colombiano Richard Ríos.

Contexto: Kompany se rindió a los pies de Luis Díaz tras partidazo con doblete y no se guardó nada: “Los que dan lo mejor de sí”
Luis Suárez marcó doblete en la goleada del Sporting en Portugal
Luis Suárez le dio la victoria al Sporting en Portugal, con un solitario gol a los 19 minutos. | Foto: AFP

Suárez fue una de las incorporaciones más recientes del cuadro luso y ha sabido responder con goles en las competiciones que actualmente disputa, como la Champions League y la Primera Liga de Portugal.

La lista de convocados por Lorenzo para los amistosos con Canadá y México

Contexto: Convocado de Selección Colombia salió lesionado: es fijo de Néstor Lorenzo y pasó en Europa
Venezuela Colombia
Luis Suárez viene teniendo continuidad en Portugal y es la figura de su equipo. | Foto: AP

Estos son los convocados:

  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump anuncia la “fase dos” de su ofensiva cerca de Venezuela y reafirma tener control marítimo en el Caribe

2. Daniel Noboa amplía estado de excepción a diez provincias más tras la “radicalización” de las protestas contra el alza del diésel

3. Luis Fernando Suárez marcó en Portugal y le complica la decisión a Lorenzo: ¿quién será titular con Colombia para los amistosos?

4. Nuevo ataque contra funcionarios del Inpec. Guardián sobrevivió a atentado sicarial en Bello, Antioquia

5. Imágenes impactantes: agentes del ICE disparan contra manifestantes en EE. UU. durante redadas masivas de Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis SuárezLuis Fernando SuárezSporting de LisboaSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.