La convocatoria anunciada por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, parece haber motivado a los jugadores de la tricolor.

Varios de ellos, la mayoría de la fase ofensiva, se hicieron presentes en el marcador con sus equipos.

El guajiro Luis Díaz marcó doblete con el Bayern Múnich en el partido contra el Frankfurt y fue la figura de su equipo, pues además de romper la red por duplicado, entregó una asistencia a Harry Kane.

Luis Suárez celebrando uno de sus goles en el partido de Venezuela vs. Colombia | Foto: Getty Images via AFP

Horas más tarde, James Rodríguez, el talentoso creativo de al servicio del León, en México, marcó para su club en la derrota contra el Toluca 2-4, dejándole un sabor agridulce al cucuteño.

Este domingo, los que se reportaron con gol fueron el Cucho Hernández, llamado por Lorenzo y quien se encargó de revivir al Betis en su visita al Espanyol.

El equipo del colombiano perdía desde el minuto 15 y su tanto sirvió para empatar y seguir de largo, pues finalmente logró la victoria 1-2.

De igual forma, Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace, también marcó contra el Everton. El paisa abrió el marcador, pero su equipo terminó cayendo 2-1 luego de que remontaran con goles en el minuto 76 y en el 90+3.

Gol de Luis Fernando Suárez

El delantero Luis Fernando Suárez, figura en la última doble fecha de las Eliminatorias para clasificar al Mundial, sigue enchufado con su club, el Sporting de Lisboa y acumula su cuarto gol en cuatro partidos consecutivos.

El samario, que le anotó cuatro tantos a Bolivia con la camiseta tricolor, le macó al Praga al minuto 19 y arcó con su club, permitiéndole llegar a 19 puntos, a falta del clásico entre los dragones y el Benfica, cuadro en el que milita el colombiano Richard Ríos.

Luis Suárez le dio la victoria al Sporting en Portugal, con un solitario gol a los 19 minutos. | Foto: AFP

Suárez fue una de las incorporaciones más recientes del cuadro luso y ha sabido responder con goles en las competiciones que actualmente disputa, como la Champions League y la Primera Liga de Portugal.

Cucho Hernández primero y ahora Luis Suárez con el Sporting de Portugal 🇵🇹 🇨🇴 que racha de goles traen este par 🔥 van ganando terreno para ir al mundial pic.twitter.com/Sec6cKl1Tm — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) October 5, 2025

La lista de convocados por Lorenzo para los amistosos con Canadá y México

Luis Suárez viene teniendo continuidad en Portugal y es la figura de su equipo. | Foto: AP

Estos son los convocados: