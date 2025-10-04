James volvió al gol con el León: así fue la anotación del colombiano para responder a la confianza del nuevo técnico

El colombiano James Rodríguez, figura de la Selección Colombia, volvió a marcar con su club, el León de México, en el duelo contra el Toluca disputado este sábado, 4 de octubre.

El convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos del combinado nacional contra México y Canadá anotó de penal para su equipo y empató, de forma parcial, el encuentro.

Toluca se había ido en ventaja recién iniciado el partido; a través de Jesús Ángulo, al minuto 5, los visitantes se fueron en ventaja y fue solo hasta que James anotó, al minuto 37, que el León pudo igualar.

El colombiano se paró frente al balón y con sutileza tomó carrera, dio un brinco, impactó, cruzó el remate al palo izquierdo del arquero, que se lanzó con rumbo equivocado.

El ex Real Madrid anotó, se fue corriendo a una esquina del campo y abrió los brazos frente a la afición, que celebró y aplaudió su anotación, mientras él se abrazaba con sus compañeros.

Debut para el nuevo técnico

Varado en media tabla, pero con posibilidades de clasificar a las finales, el León de James Rodríguez ponía a prueba su nuevo rumbo en la liga mexicana en un exigente duelo ante el líder Toluca.

El debut en casa del entrenador mexicano Ignacio Ambriz, reemplazo del argentino Eduardo Berizzo, quien renunció el fin de semana pasado, es una de las cartas fuertes de la decimosegunda jornada del Apertura.

“Solamente el trabajo diario nos permitirá aspirar a un boleto en la zona de play in (repechaje)”, dijo Ambriz tras asumir el cargo de un equipo que apenas ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ligueros.

Ambriz, de 60 años, tomó a La Fiera en la undécima posición del campeonato con 12 puntos, a siete de los puestos de clasificación directa (1 al 6) y a uno de la zona de repesca (7 al 10). A la fase regular del torneo le restan seis fechas.

James Rodríguez acumula tres goles en la Liga MX. | Foto: Getty Images

La actitud de James

Exdiscípulo del actual seleccionador mexicano Javier Aguirre, Nacho Ambriz es reconocido por profesar un fútbol intenso y dinámico.

Su filosofía futbolística genera expectativa sobre cómo podrá aprovechar el talento del astro colombiano James Rodríguez, de cara a la recta final de la fase regular.

“A James tengo que saber llegarle con mi forma de ser”, apuntó Ambriz, y detalló que el primer contacto con el plantel fue con el creativo cafetero. “Él tiene ilusión, quiere ser campeón”, agregó.

En el actual torneo Apertura 2025, el capitán de la selección colombiana ha jugado ocho de 11 partidos. En los tres restantes no fue convocado por lesión, una problemática que ha lastrado su carrera en los últimos años, según reportó en su momento Berizzo.

Con solo 10 goles a favor, el León es una de las peores ofensivas del torneo (17 de 18), y James, que ha tenido altibajos, ha aportado tres anotaciones y una asistencia.

Ignacio Ambriz tendría que ver en la decisión del futuro de James Rodríguez. | Foto: X - @clubleonfc (Club León oficial) - API

Para Ignacio Ambriz esta será su segunda etapa al frente del León. La primera transcurrió entre 2018 y 2021, periodo en el que ganó un título de liga y perdió la final del Clausura 2019.

Después emprendió tres proyectos sin éxito: Huesca, de la segunda división de España; Toluca, y Santos, en México.

“Dicen que las segundas partes no son iguales, yo digo que nunca son iguales, o son muy buenos o son muy malas”, apuntó Ambriz.

El reestreno de Ambriz con el León frente al Toluca representa para él la oportunidad de un desquite personal, ya que en 2023 fue despedido por los Diablos Rojos.