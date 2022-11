Mundial Qatar 2022 | ¿Por qué los partidos tienen tantos minutos adicionales? Pierluigi Collina resolvió la cuestión

En la jornada de este miércoles 23 de noviembre del Mundial de Qatar 2022 se miden por la fecha uno del grupo E Alemania Vs. Japón y España Vs. Costa Rica, y, por la zona F Marruecos Vs. Croacia y Bélgica Vs. Canadá.

Mientras se desarrolla la Copa del Mundo, ha habido diferentes aspectos que han marcado la diferencia en comparación con lo mundiales que se han disputado en años anteriores. Por ejemplo, esta cita se juega en noviembre y diciembre, cuando habitualmente se hacía en junio y julio.

Lo anterior se estableció así porque en los meses de mitad de año las temperaturas en el país de Oriente Medio superan los 37°C . Asimismo, otra de las características que hacen a este campeonato único es que será el último formato con 32 selecciones.

Pero también, resalta el tiempo añadido que están otorgando los árbitros en cada compromiso que se ha jugado en el Mundial de Qatar 2022. En esta línea, es válido mencionar que en el partido inaugural se añadieron un total de 10 minutos.

De igual manera, en el duelo que jugaron Inglaterra e Irán se añadieron 24 minutos, 14 en el primer tiempo y 10 en el segundo. Y, en el cotejo de Argentina y Arabia Saudita fueron agregados en total 21 minutos.

Esto ha generado mucha curiosidad en los propios jugadores que disputan la Copa del Mundo, en los hinchas y en los periodistas que se encargan de cubrir el torneo.

Con respecto a este tema, la explicación es clara y está dirigida para todos aquellos futbolistas que por diferentes motivos se encargan de perder tiempo en cada partido. Ante esto, Pierluigi Collina, presidente del estamento arbitral de la Fifa, habló en rueda de prensa y dijo que:

“Hemos pedido a los árbitros que sean muy rigurosos y que añadan todo lo que se necesite para compensar las pérdidas de tiempo... Si se desea más tiempo activo, debemos estar preparados para ver este tipo de tiempo adicional otorgado”.

El Mundial de Qatar 2022 ha sido el más caro de la historia

Es oportuno señalar que el Mundial de Qatar 2022 es el más caro de toda la historia. Para su realización, el país de Oriente Medio invirtió un poco más de 220 millones de dólares, una cifra muy superior a lo que se gastó en Rusia 2018, en el que se utilizaron 11,6 billones de dólares.

Y es que desde que se supo que Qatar era sede del Mundial, en el año 2010, las críticas por diferentes motivos de miles de fanáticos del deporte rey no han dejado de llegar a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa). En aquel año, el presidente del organismo era Joseph Blatter.

Qatar puso a disposición un total de ocho estadios para la ejecución de cada uno de los compromisos de la cita orbital. Seis de estos escenarios deportivos son completamente nuevos y los otros dos fueron construidos en estructuras antiguas. Fueron 6.500 millones de dólares que se gastaron para estas construcciones, otra cifra récord en toda la historia de los mundiales.

De igual manera, cabe resaltar que para todas las obras que se construyeron para realizar el Mundial de Qatar 2022, entre edificaciones deportivas y las que se destinaron para albergar a los hinchas que llegan al país árabe desde distintas naciones, según The Guardian, murieron alrededor de 6.500 trabajadores y en su gran mayoría eran migrantes.

Qatar 2022 es un Mundial atípico por donde se lo mire y se convertió en el más caro de la historia, hasta el momento, porque la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026 puede superar las cifras mencionadas anteriormente.