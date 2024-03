“Usted crea ministerios innecesarios y se inventa embajadas para sus amigos”, le responden al aire a Petro tras criticar al MinDeporte

Los comentaristas deportivos César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid se pronunciaron luego de la dura arremetida del presidente Gustavo Petro contra el Ministerio del Deporte.

“En el deporte vienen pesando más los ladrillos que la educación, eso tiene un sentido: entre más ladrillos se contraten más corrupción hay. Creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, que no digo que no se necesite, pero no puede ser la prioridad”. Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro posesionó, en la Casa de Nariño, en Bogotá, a la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos, a quien le dijo que la prioridad del Gobierno es que haya “más educación que cemento”. El mandatario dijo que “cuando hay esas prioridades, y lo acabamos de ver en el caso de los Panamericanos, la prioridad es construir, no es cómo nuestros deportistas van a llegar a competir, a ganar o hacer una mejor labor posible, no se piensa en los deportistas, se piensa es en las obras”.

“Cuántos millones de dólares, ahí hablaban de 800, no sé si la cifra sea cierta, pero 800 millones de dólares en unas obras de ese evento pueden ser una gran equivocación del país”, aseguró, al tiempo que recordó que “no fue por nosotros que lo descubrimos sino por los hechos mismos; quitaron la posibilidad de hacer los Juegos Panamericanos básicamente por una viveza de su director, porque estábamos en las fechas, podíamos hacer los traslados de dinero”, agregó el presidente Petro luego del fracaso de Colombia al perder la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla en el año 2027.

Sobre el particular, Londoño anotó: “La intervención del presidente Petro en la posesión de la ministra fue totalmente desafortunada. Yo ayer decía aquí en El Pulso que al presidente Petro no le gusta el deporte y ayer lo ratificó y lo desprecio. Primero que todo diciendo que no le veía la bondad al Ministerio del Deporte y que había sido una pérdida de tiempo. Y, lo más grave, satanizó los escenarios porque él no puede decir que entre más ladrillos más corrupción porque entonces no hagamos más hospitales, escuelas ni carreteras porque esos son cemento y ladrillos”.

Y agregó: “Ahora, presidente, si usted crea ministerios innecesarios, como el de la Igualdad, y se inventa embajadas para sus amigos, sí genera gasto y corrupción. Recapacite y apoye el deporte, que es lo que salva a este país”.

Cadavid, a su turno, aseguró que para él quedó claro que el Ministerio del Deporte no es prioridad del Gobierno. “Tener ministerio le da fuerza al deporte, es sentarse en la mesa grande del Gobierno”.

“A ellos les urge mucho el dinero, millones de dólares, que se les trasladan, que hay que pagarles pasajes para que vengan con un o una acompañante, en hoteles de cinco estrellas. En mi opinión: eso no es el deporte, eso es un negocio, pero no voy a criticar el tema”, agregó sobre el particular el presidente Petro, al señalar que no iba a “criticar”, pero ya lo había hecho.

Esta fue la crítica de los colegas deportivos de El Pulso, recién empezando el programa:

Estas fueron las declaraciones completas del presidente Gustavo Petro, relacionadas con el Ministerio del Deporte, durante la ceremonia de posesión en la Casa de Nariño de la ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos; el director del DPS, Gustavo Bolívar Moreno, y la Secretaria Jurídica del Dapre, Paula Robledo Silva.

“El tema del Ministerio del Deporte, ya es la tercera ministra. El mensaje siempre, el objetivo programático, siempre ha sido el mismo. Lo que yo encuentro en el Ministerio de Deporte actual, que se ha criticado, hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio. Yo no soy muy enemigo de esa tesis: Coldeportes a Ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias al Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma. En deporte viene pesando más los ladrillos que la educación”.

Eso tiene un sentido. Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay. Y creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, que no digo que no se necesite, pero no puede ser la prioridad. Cuando hay esas prioridades, y lo acabamos de ver en el caso de los Panamericanos, la prioridad es construir, no es cómo nuestros deportistas van a llegar a competir, a ganar o a hacer la mejor labor posible. Pero no se piensa en los deportistas, se piensa en las obras. ¿Cuántos millones de dólares?, hablaban de 800. Yo no sé si la cifra será cierta, pero 800 millones de dólares en unas obras de ese evento pueden ser una gran equivocación del país. No fue por nosotros que lo descubrimos, sino que los hechos mismos quitaron la posibilidad de hacer los Juegos Panamericanos, básicamente, por una viveza de su director, porque estábamos en las fechas, podíamos hacer los traslados de dinero.

A ellos les urge mucho el dinero, millones de dólares que se les trasladan, que hay que pagarles pasajes para que vengan con un o una acompañante en los hoteles de cinco estrellas. En mi opinión, eso no es el deporte, eso es un negocio. Pero no voy a criticar el tema. Lo cierto es que hacemos nosotros y el mensaje que les hemos dado a las tres ministras, ahora a ti, es más educación, menos cemento.

Más educación significa que en todos los colegios públicos de Colombia, al menos los públicos, pero eso se generaliza a todos, se entrene educación física. La educación física es fundamental como un determinante de la salud. La Constitución de Colombia dice que es un derecho, la actividad física de toda la sociedad, que es fundamental, los romanos no se equivocaban en eso, para tener la mente sana, es fundamental; el cuidado de sí, decía un filósofo por ahí.

Cuidado de sí es el cuidado del cerebro y el cuidado del físico, y el físico es importante hasta donde se pueda mantener. Pero la niñez toda debería tener educación física. Alguien en las reformas de la educación que se hicieron después de la Constitución, que fueron absolutamente regresivas, yo diría estúpidas, porque fue ahorrar dinero público para invertir en armas.

Entonces ahorrar el dinero público, entre comillas “ahorrar”, el dinero de la educación que tenía que ir a la niñez, a la juventud para gastar en armas, para matar la juventud, es un despropósito en cualquier civilización, en cualquier sociedad. Y ese recorte terminó quitando las clases de Historia, quitando la Educación Física, la Educación Artística, muchas veces era musical, y deteriorando en muicho las Matemáticas.

En muchísimo, porque en las pruebas PISA Colombia y casi toda América Latina quedan en los últimos lugares. Y las matemáticas son el lenguaje de las máquinas, y ahora las máquinas son esenciales para producir cada vez más. Eso es el desarrollo del capitalismo. La máquina, antes, para nosotros era un azadón, no necesitaba de mucha matemática, pero ahora son unos complejos informáticos casi que se manejan solas. He ahí uno de los grandes problemas de la humanidad, y ese “casi se manejan solas” es pura matemática, software, le llaman, y los colombianos y colombianas no nos hemos educado en matemáticas. Entonces, acabar la Matemática, acabar la Educación Artística, acabar la Educación Física y la Historia, que es comprender nuestras raíces, pues es una de las tonterías más grandes que se ha cometido en la historia reciente del país.

Por eso en sus manos está recuperar la educación física como un derecho, como algo, y hasta ahora no se ha avanzado, en lograr que muchísimas educadoras y educadores físicos pagos desde el Gobierno Nacional, porque los municipios no tienen dinero, puedan ir hasta los colegios públicos y lograr que la Educación Física sea fundamental.

Claro, ahí vendrá la consecuencia, entonces hay que tener restaurantes de comida caliente porque se extiende el horario, hay que tener más dinero, hay que tener el sitio donde se hace el deporte, etcétera, pero primero la educación, y el balance hasta ahora es muy negativo, esa es la responsabilidad que quiero que se cumpla en el caso de la Educación Física.