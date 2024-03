Presidente Petro realizó polémica declaración sobre transformación de Coldeportes a Ministerio del Deporte: “Una pérdida de tiempo”

En medio de una profunda preocupación que ronda a los deportistas colombianos por el manejo que le está dando el Gobierno del llamado cambio que lidera el presidente Gustavo Petro al deporte, el mandatario colombiano realizó una polémica declaración.

En el marco de la ceremonia de posesión de la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, el jefe de Estado calificó como “una pérdida de tiempo”, la transformación de Coldeportes a ministerio.

“Lo que yo encuentro en el Ministerio de Deporte actual que digamos se ha criticado, hay gente que ha criticado el que se haya convertido en ministerio. Yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, expresó Petro en la Casa de Nariño.

Gustavo Petro se despachó contra la transformación de Coldeportes a Ministerio del Deporte “parece más una pérdida de tiempo”, y lanzó pulla contra Panam Sports “hay que pagarles pasajes para hoteles de cinco estrellas”. https://t.co/ek0unEqap0 pic.twitter.com/Ojp5LfBUMr — Revista Semana (@RevistaSemana) March 5, 2024

Sumado a ello, lanzó una aguda crítica al deporte colombiano, señalando que se ha venido concentrando en pensar en “más ladrillos que educación.

“Eso tiene un sentido, entre más ladrillos se contraten más corrupción y creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, que no digo que no se necesite, pero no puede ser la prioridad. Cuando hay esas prioridades y lo acabamos de ver en el caso de los panamericanos, la prioridad es construir, no es como nuestros deportistas van a llegar a competir, a ganar o a hacer la mejor labor posible”, dijo.

Luz Cristina López Trejo se posesionó como nueva ministra del Deporte. | Foto: Ministerio del Deporte.

También aseguró en su intervención: “No se piensan los deportistas, se piensa en las obras, cuántos millones de dólares, ya hablaban de 800, yo no sé si la cifra será cierta, pero 800 millones de dólares en unas obras de ese evento pueden ser una gran equivocación del país”.

Palacio de Nariño. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“No fue por nosotros que lo descubrimos, sino que los hechos mismos quitaron la posibilidad de hacer los Juegos Panamericanos, básicamente por una viveza de su director. Porque estábamos en las fechas, podíamos hacer los traslados de dinero, a ellos les urge mucho el dinero, millones de dólares que se les trasladan, que hay que pagarles pasajes para que vengan con un o una acompañante en hoteles de cinco estrellas, en mi opinión eso no es el deporte, eso es un negocio”, expresó Petro al recordar la pérdida de los Juegos Panamericanos, aprovechando para lanzar una pulla a Panam Sports.

“El deporte está pasando por un momento complicado”, Carlos Mario Oquendo explica en SEMANA carta enviada a Gustavo Petro

El S.O.S. que piden los deportistas a Gustavo Petro a través de una carta, sigue dando de qué hablar. La misiva fue firmada por más de 20 glorias, entre las que están el ciclista Nairo Quintana, la expatinadora y campeona Cecilia Baena, los exfutbolistas Faustino Asprilla y Faryd Mondragón, y los medallistas olímpicos de BMX Carlos Ramírez o Carlos Mario Oquendo, entre otros.

El exbicicrosista de 36 años, que también fue reconocido con la Orden de Boyacá, explicó en SEMANA que los deportistas de diferentes disciplinas aún no reciben el presupuesto del año 2024 para su preparación a las justas deportivas. Los convenios no se han firmado, pues no se ha posesionado la actual ministra de esa cartera, Luz Cristina López Trejos, quien llegó en reemplazo de Astrid Bibiana Rodríguez, tras su renuncia por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

“Es urgente darle atención a esto. Estamos necesitando liderazgo institucional desde la presidencia con el Ministerio. Nos hemos reunido varios deportistas y líderes en el aspecto deportivo. Proponemos una mesa nacional del deporte”, indicó a SEMANA.