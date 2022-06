¿Venganza por el Real Madrid? Zidane deja ‘plantado’ al París Saint-Germain

El futuro del banquillo del París Saint-Germain sigue en incógnita al no poder concretar el acuerdo que hace unos días parecía inminente. Zinedine Zidane fue desde hace meses el apuntado como gran candidato para asumir las riendas del PSG, sin embargo, su decisión se ha estado demorando más de lo normal.

Bajo ese panorama, Nasser Al-Khelaifi, presidente del cuadro parisino, ha tenido que buscar otras opciones con la visión clara que el argentino Mauricio Pochettino no seguirá. La renovación de Kylian Mbappé implica que necesitan ser más ambiciosos para mantenerlo feliz, lo que inmediatamente hizo que el nombre de ‘Zizou’ tomara más fuerza.

RMC Sport indicó este domingo que las negociaciones no han avanzado nada debido a la falta de respuesta por parte del exentrenador del Real Madrid, situación que impacienta a los directivos del PSG y los obliga a ir por otros caminos para definir cuanto antes el nuevo dueño del banquillo en el Parque de los Príncipes.

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 26: (L-R) Neymar Jr of Paris Saint Germain, coach Zinedine Zidane of Real Madrid during the UEFA Champions League match between Real Madrid v Paris Saint Germain at the Santiago Bernabeu on November 26, 2019 in Madrid Spain (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images) - Foto: Getty Images/David S. Bustamante/Soccrates

Por más que tener la nómina del cuadro parisino puede sonar atractivo para Zidane, hay un par de aristas a tener en cuenta. La primera es su lugar de nacimiento, Marsella, donde ven casi como una traición que no ponga como prioridad al equipo de la ciudad y decida irse a uno de los rivales más odiados por la afición.

La otra también tiene que ver con los amores del pasado. El Real Madrid, equipo en el que fue múltiple campeón como futbolista y entrenador, está dolido por lo sucedido con Mbappé y, de acuerdo con medios españoles, no vería con buenos ojos que Zidane acepte las propuestas millonarias de Al-Khelaifi, al que califican como enemigo declarado de la institución.

Quiere volver

“Tengo ganas de continuar, tengo todavía esa llama, es mi pasión, el fútbol”, dijo Zinedine Zidane este domingo al programa Téléfoot, de la cadena francesa TF1, sin precisar dónde planeaba entrenar en el futuro.

“Tengo 50 años, estoy satisfecho, estoy feliz, es lo más importante”, agregó ‘Zizou’ en un reportaje que el programa le dedicó por su medio siglo, que festejará el 23 de junio. Aunque todavía quiere entrenar, después de haber ganado tres Champions consecutivas en el banquillo del Real Madrid (2016, 2017, 2018), “no sueño con nada, soñé mucho, tuve muchas cosas”.

En la entrevista no habló de presuntos contactos con el París Saint-Germain para sustituir al argentino Mauricio Pochettino, que se iría, ni tampoco de la selección francesa, donde su nombre aparece a menudo como sucesor un día del actual seleccionador Didier Deschamps, que tiene contrato hasta el final del Mundial de Catar 2022 (21 de noviembre-18 de diciembre).

El 10 de junio pasado, varios medios aseguraban que Zidane y el PSG estaban cerca de un acuerdo. Después de aquellas informaciones, es ahora el técnico del Niza, Christophe Galtier, quien parece ocupar la pole position para sentarse en el banquillo parisino. Galtier, campeón de Francia en 2021 con Lille, ya trabajó en este club con el nuevo consejero de fútbol del PSG, el portugués Luis Campos.

En los Bleus, una eventual ampliación del contrato de Didier Deschamps, en el cargo desde 2014, se decidirá tras el Mundial. Deschamps debe reunirse próximamente con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, anunció el sábado el dirigente, que precisó de todas maneras que “no trataré con él ninguna prolongación”, en ese encuentro.

Más que el dinero y las condiciones contractuales, Zidane reitera que lo que busca es lo mismo que le permitió ser campeón de tres Champions seguidas con el Madrid. “Yo fui responsable de muchas cosas, pero tuve un gran equipo que me respaldó. Solo no hubiera sido posible. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto. Si no, no puede funcionar”, sentenció.

Con información de la AFP*