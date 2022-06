Con ‘foto finish’ tendría que definirse el futuro de Fernando Gaviria en el UAE Team Emirates

En definitiva, no parece que 2022 sea el año para el corredor colombiano Fernando Gaviria, todo producto de su nivel durante el Giro de Italia, que no le permitió ganar ninguna de las etapas del embalaje y lo pusieron en el ojo del huracán tras comportamientos salidos de la ética deportiva, producto de la frustración por no llegar primero a la meta.

Entre sus más cuestionadas actitudes estuvieron las de la etapa 5, entre Catania y Messina, y, principalmente, la de la etapa 6, entre la localidad de Palmi y Scalea, las cuales le costaron una serie de críticas de la prensa internacional.

Este tipo de rabietas, sin duda, no le hacen bien al colombiano de cara a buscar una nueva renovación con el UAE Emirates, ya que podría ser la gota que derrame el vaso para los directores y decidan darle fin a su vínculo.

Gaviria llegó al UAE Team en 2019 proveniente del Quick-Step, equipo belga en el que tuvo algunos de sus mejores años. Sin embargo, en el equipo de los Emiratos Árabes, a pesar de que ha conseguido triunfos bastante importantes, aún tiene una que otra deuda pendiente en las grandes vueltas, ya que sigue sin estrenarse ni en el Tour de Francia ni en la Vuelta a España.

El velocista colombiano todavía tuvo varias opciones para luchar por una victoria en este Giro de Italia y demostrar por qué el UAE Emirates debía renovarle su contrato. Sin embargo, las rabietas del antioqueño dejan mucho que desear para su equipo y con muchas dudas para su continuidad de cara al próximo año.

La más reciente actualización sobre el particular la ha entregado el director general de la escuadra, Mauro Gianetti, quien dialogó recientemente con Velonews y entregó novedades sobre las decisiones que estarían planteando como equipo de cara al futuro, buscando en primera instancia lo mejor para conseguir victorias en lo que resta de la temporada.

Sobre el caso en particular de corredor colombiano, el directivo del UAE Emirates dijo: “El contrato de Fernando termina esta temporada. Por el momento no hemos iniciado ninguna negociación. Eso es algo que veremos en los próximos meses”.

Dejando ver que la salida del colombiano estaría más cerca de lo esperado, también dio a entender que el equipo no está conforme con parte de los resultados que se han tenido hasta el momento y buscarían nombres para robustecer la nómina, precisamente en la tarea que desarrolla Gaviria en el equipo: “Buscamos reforzar el equipo en áreas como las clásicas y los esprints. Esas son las áreas que estamos viendo. Estamos tranquilos, pero estamos en el mercado y hemos hecho algunas ofertas a los ciclistas. No estamos bajo ninguna presión”.

Hasta el momento, Gaviria tiene contrato con el equipo de los Emiratos Árabes hasta 2022. Sin bien el año pasado consiguió que le renovaran por un año más, sus actitudes durante la corsa rosa no fueron del gusto de los directores y esto sería una razón para que se planteen la idea de no volverle a extender su contrato.

Aunque el colombiano llegó en un gran estado físico a la primera gran competencia del año, hubo rivales que se mostraron algo más fuertes y le negaron la posibilidad de sumar un triunfo más en la ronda itálica, en la que suma un total de cinco, cuatro en 2017 y una más en 2019.

Finalmente, todo es una incógnita y se espera que en los próximos meses se presenten actualizaciones importantes para el futuro del colombiano, quien aún está en una edad que le podría significar vigencia para pelear dentro del pelotón mundial, siendo el equipo Arkéa Samsic su nueva casa, de donde han surgido algunos rumores para reclutar al colombiano.