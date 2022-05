Alianza de o DIRECTV y SEMANA | Debate: ¿Fernando Gaviria no es el mismo ganador de antes?

Después de la etapa 11 del Giro de Italia en la que se impuso sorpresivamente Alberto Dainese sobre Fernando Gaviria y luego de recorrer 203 kilómetros desde Santarcangelo di Romagna y Reggio Emilia, SEMANA y DIRECTV Sports sorprendieron a los amantes del deporte de las bielas presentando la nueva alianza de los medios de comunicación.

“Es una primera alianza de muchos proyectos deportivos que se buscarán hacer. La primera apuesta es el ciclismo. Son dos medios grandes que se unen para impactar de una manera masiva a los amantes del deporte. La alianza permitirá llevar testimonios, contenido exclusivo a través de multiplataformas de las dos marcas, detrás de cámaras y un programa todos los días a las 10:30 a. m., para analizar las carreras. El programa se llama “De ciclismo se habla así”, el cual se disfrutará por las dos señales”, dijo Mónica Jaramillo, líder de SEMANA en la ruta.

Édgar ‘Pegatina’ Montoya, Luis Fernando Saldarriaga, Santiago Guerrero y Mónica Jaramillo son los comentaristas de las transmisiones y panelistas del programa que dirige Camilo Castellanos, quien además relata las carreras y lidera el programa De ciclismo se habla así, desde que comenzó. Iñaki Berrueta por DIRECTV y Kevin Montien por SEMANA, son los enviados especiales al Giro. Para la sección de Pronósticos, Jesús Rincón y Alberto Camargo.

En el primer debate de la alianza se cuestionó sobre Fernando Gaviria. ¿Fernando Gaviria no es el mismo ganador de antes?

“Fernando Gaviria está en muy buenas condiciones para llegar en segundo lugar. Esto es de muchos detalles. Fernando les ganó a los grandes velocistas, Cavendish, Ewan y Démare, lo de hoy fue una situación de carrera. Dainese encontró un espacio”, dijo inicialmente Édgar ‘Pegatina’ Montoya.

Su postura fue rebatida por Mónica Jaramillo, quien habló con vehemencia sobre lo que ha esperado durante la edición 105 de la corsa rosa de parte del ganador de 5 etapas en esta competencia en versiones anteriores.

“Me queda el sinsabor, no vi llegar al vencedor. Siento que perdió la chispa que siempre tuvo. Aunque ha venido de menos a más, se siente menos contundente que años atrás. Siento que se confió porque no vio venir un rival”, dijo Mónica Jaramillo.

Para el científico del ciclismo, Luis Fernando Saldarriaga, uno de los factores corporales que influyó en Gaviria fue la posición aerodinámica. En ese sentido lo superó el pedalista del DSM.

“Fernando tiene muchas cosas en contra. El equipo no le trabaja consecuentemente. El entendimiento con Richeze nunca se ha dado ni se va a dar. No hay cohesión. Se la rebuscó hoy con velocidad, espacio y aceleración”, analizó el profesor Luis Fernando Saldarriaga, que estuvo de acuerdo con Mónica Jaramillo. “Ha perdido esa confianza que denota un gran esprínter”.

Édgar Montoya explicó que el problema mayor lo tiene el UAE Team y su estrategia en el embalaje.

“Es un equipo que no se concentra solo en Gaviria, su prioridad es Almeida. Richeze y Gaviria no se han encontrado. Pero solucionó el problema llamado Démare. Dainese se rebuscó la etapa”, destacó el popular ‘Pegatina’.

Para la directora de SEMANA en la ruta, otro de los aspectos que influyó en la derrota de Gaviria es su lanzador y la poca preparación que tuvieron juntos.

“Richeze no iba a ser el lanzador de Gaviria hasta hace tres meses. Sería Hodge para ser el jalador de ese tren, pero Richeze es el hombre de confianza de Gaviria, al que escucha Fernando. No siento que es una desconexión de Maxi. Tal vez el equipo decide que no sea el último lanzador, además puede que no esté en buena condición o la estrategia. Recordemos que le hicieron contrato de emergencia”, dijo Mónica Jaramillo.

Entre los datos más reveladores del debate estuvo la dirección del viento, que desde el lugar de meta anunció el enviado especial de DIRECTV, Iñaki Berrueta.

“El viento se convirtió en el peor enemigo de Fernando Gaviria, lo notó de frente y estaba de espaldas, según le advirtió su equipo. Pensó que sucedería una cosa y pasó fue otra”, finalizó el reportero.

Después de la etapa 11 y a las 10:30 a.m. volverá el análisis que será transmitido por los anales 1612 - 612 de DIRECTV y las plataformas digitales de SEMANA.