Video | Antoine Griezmann frotó la lámpara: inventó golazo para el Atlético de Madrid en Champions League

El gran momento de Griezmann

Y un aspecto que siempre lo han hecho un preferido para Diego ‘El Cholo’ Simeone es su capacidad de entrega. El delantero de 32 años no niega una gota de sudor a la hora de bajar a defender, aspecto que otros jugadores a su edad no hacen, sea porque el físico no les da o porque no desean hacerlo por la relevancia de su figura.