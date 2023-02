Video: desde la tribuna, el momento en el que un hincha del Tolima evade la seguridad y agrede a Daniel Cataño, de Millonarios

Este domingo, 12 de febrero, se enfrentaban en el estadio Murillo Toro de Ibagué el Deportes Tolima y Millonarios, por la cuarta fecha de la Liga Betplay. Sin embargo, en medio del arranque del partido, pasó un hecho inesperado que hizo que se detuviera el juego inmediatamente y no se pudiera dar el saque inicial.

Los jugadores ya estaban listos en la cancha, dispuestos a comenzar el partido por la liga colombiana, cuando un hincha del Deportes Tolima saltó a la cancha y, corriendo, llegó hasta donde estaba el jugador Daniel Cataño, al cual golpeó por su espalda, en lo que fue una clara agresión contra el jugador.

Cataño cayó al suelo, producto del golpe, pero se levantó rápidamente y persiguió al hincha, que corría en busca de volver a la tribuna. Sin embargo, el futbolista fue más rápido, lo alcanzó y también agredió al fanático del Deportes Tolima. En este momento, ingresó la Policía y detuvieron al desadaptado que burló la seguridad del estadio y agredió al exjugador del equipo de Ibagué.

Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Catao en el partido Millonarios vs. Tolima. - Foto: Captura de pantalla Win Sports

Desde las tribunas del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los hinchas grabaron el momento en el que estaba por iniciar el partido y la hinchada insultaba al futbolista Daniel Cataño, momentos antes que el hincha saltara a la cancha a agredir al jugador y este le respondiera. Así quedó el video desde la localidad de oriental en el escenario deportivo de la capital del Tolima.

Video completo de la agresión contra Daniel Cataño. pic.twitter.com/7rTfnephdz — LA VOZ DEL EMBAJADOR (@lavozembajador) February 12, 2023

Los jugadores de Millonarios, en cabeza de su capitán David Mackalister Silva, decidieron no jugar el partido y entrar al camerino, en señal de protesta por lo que había sucedido en el estadio de Ibagué. Varios jugadores del Tolima se solidarizaron con Cataño y afirmaron que el partido no tendría que jugarse. Caso contrario al presidente del equipo vinotinto, que afirmó que, de cualquier manera, el partido entre azules y tolimenses tenía que jugarse.

Sin embargo, el árbitro Wilmar Roldán decidió que el partido quedaba suspendido, ya que no estaban las garantías necesarias para disputarse el compromiso por la fecha 4. A pesar de los reclamos del presidente vinotinto, los jugadores y el juez ingresaron a los camerinos, informando que no se jugaría el partido.

Este es el hincha de Tolima que agredió a Daniel Cataño

Minutos después de que un hincha golpeara a Daniel Cataño, futbolista de Millonarios, en el Estadio Manuel Murillo Toro, donde el equipo de la capital colombiana visitaba al Deportes Tolima, algunos seguidores del conjunto albiazul revelaron la identidad del agresor.

Daniel Cataño jugó varias temporadas en el Deportes Tolima., - Foto: Dimayor

Al parecer, el seguidor del conjunto Pijao se llama Alejandro Montenegro, como lo identificaron algunos usuarios en redes sociales.

“Alejandro Montenegro se llama el “hincha” del Tolima que agredió a Daniel Cataño. Es hora de empezar a castigar drásticamente este tipo de actos, para que no se repita lo de ayer en Tolú (1 muerto y decenas de heridos). Que nunca más pueda ingresar a un estadio en Colombia”, publicó una usuaria en Twitter.

Alejandro Montenegro se llama el "hincha" del Tolima que agredió a Daniel Cataño. Es hora de empezar a castigar drásticamente este tipo de actos, para que no se repita lo de ayer en Tolú (1 muerto y decenas de heridos)



Que nunca más pueda ingresar a un estadio en Colombia. pic.twitter.com/b31citqHLZ — Mayra (@alejaa_452) February 12, 2023

El presidente del Tolima, César Camargo, se refirió a la situación: “Estamos en contra de la provocación que hubo ayer de parte del jugador, eso no es fútbol, eso no es el deporte. Estamos en contra de lo que sucedió acá. Son hechos que se nos salen de nuestro control (...). Es una fiesta que no se puede empañar por eso, pero yo creo que los equipos de fútbol somos llamados a promover el deporte, no destruirlo guardándonos en el camerino”.

Se esperan sanciones para el estadio Manuel Murillo Toro. - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

Camargo, además, reprochó que los jugadores de Millonarios hayan optado por irse a los camerinos tras la agresión a Cataño: “La verdad es que ya hay un hecho que sucedió, hay un equipo que se retiró. Eso es un hecho inocultable. Estoy triste, no debería terminar en esto. Lamentamos mucho lo que pasó, estamos en contra”.

Valga recordar que la agresión contra Daniel Cataño se registró segundos antes del compromiso. Al parecer, los hinchas de Tolima lo insultaron, por lo que él se tomó las orejas, quizá para enviar un mensaje de que no importaba, y justo en ese instante, alguien bajó de las gradas para pegarle.