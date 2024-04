Video: Miguel Ángel Borja marca golazo en el superclásico River Plate vs. Boca Juniors

Un clásico decisivo en Córdoba

“Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a lo largo de de mi carrera. He jugado Argentina-Brasil y el de Manchester (entre United y City), pero éste no tiene comparación. Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo”, destacó el defensor Marcos Rojo, capitán de Boca, en rueda de prensa previa.