Video | Surfista canadiense murió luego de pisar cables eléctricos dejados por trabajadores a la orilla del mar

Un surfista canadiense que viajó hasta las playas de Huanchaco, en Perú, murió tras pisar un cable del tendido eléctrico luego de salir del mar. Según las informaciones que emiten los medios locales, la compañía Hidrandina realizaba obras de mantenimiento las redes de la zona y no instaló la señalización adecuada, o que habría provocado esta tragedia.

La muerte del joven de 19 años se dio en playa Los Tumbos, donde varios transeúntes fueron testigos de la muerte, instantánea, del deportista extranjero. En algunos videos logrados por la comunidad que estaba allí, indican medios peruanos, se ve cómo los socorristas de la Defensa Civil de Huanchaco acordonaron la zona con cintas de alerta, algo que no hicieron los encargados de realizar el mantenimiento de las redes eléctricas.

Por su parte, la compañía Hidrandina indicó que quienes estaban al frente de estos trabajos hacen parte de una compañía contratista, por lo que se han iniciado las investigaciones pertinentes por parte del Ministerio público de ese país para determinar con exactitud qué fue lo que sucedió.

El surfista de Canadá tenía solo 19 años. - Foto: REUTERS

El cadáver de la víctima fue trasladado a la división médico legal de Trujillo, en Perú, para poder identificar al sujeto y poder comunicarle la noticia sus familiares.

La embajada de Canadá en ese país ha señalado que se encuentra prestando la ayuda necesaria para poder enviar el cuerpo del deportista a su ciudad de origen para las correspondientes honras fúnebres.

Escalofriante: pescadores cazaron a un tiburón y hallaron en su estómago los restos de un hombre desaparecido

Muchos son los casos que se han conocido sobre turistas y/o nativos que han muerto o han tenido incidentes con tiburones o incluso cocodrilos, como en Brasil, Estados Unidos, entre otros.

Pero en Argentina, más exactamente en la provincia del Chubut, en la Patagonia, se conoció el caso de Diego Barría, un hombre de 32 años, quien el pasado 18 de febrero a eso de la medianoche se encontraba manejando su cuatriciclo para dirigirse a su casa. Pero en el camino se encontró con varios amigos, por lo que dio aviso a su esposa Virginia Brugger que llegaría más tarde de lo habitual, pero nunca regresó a su hogar, reseña El País de España.

Familiares reportaron la desaparición de un hombre y pescadores encontraron una parte de su cuerpo en el estómago de un tiburón. - Foto: Parques Nacionales Naturales

Su pareja, a través de su cuenta oficial de Facebook, informó de su desaparición, y estas publicaciones fueron comentadas y compartidas por muchas personas.

“Dale gordito!!!!! Ya no damos más. Aparece por favor. Estoy fuerte por los nenes, pero no sé hasta cuándo. No seas rebelde, danos una señal!!!”, se puede leer en la plataforma social.

No obstante, las autoridades competentes -la policía de la provincia, de la División de Búsqueda de Personas, Defensa Civil y la Unidad Regional de Comodoro y Criminalística, precisa Clarín- hicieron una inspección en la zona, pero fue horas después que encontraron el cuatriciclo dañado y metros más adelante el casco del hombre, pero sin hallar rastro de Barrío.

Fue entonces que el pasado 26 de febrero un grupo de pescadores capturó a tres tiburones (cazones), pero cuando los abrieron se dieron cuenta que dentro de uno de ellos había restos humanos, más exactamente un antebrazo que tenía un distintivo: un tatuaje, que fue el factor el cual permitió que la familia identificara el cuerpo de Diego Barría.

Un tatuaje en el antebrazo encontrado fue la pista para poder identificar a la víctima. - Foto: ullstein bild via Getty Images

Según las declaraciones del comisario Cristian Ansaldo, “una de las hipótesis más firmes es que haya chocado con una roca y el cuerpo se lo haya llevado el mar, pero vamos a manejar todas las hipótesis con las evidencias encontradas en el lugar”, precisó, asegurando que se necesitan confirmar cómo fue ese accidente porque “el vehículo fue encontrado más hacia la costa”, concluyó.

Entretanto, su pareja escribió en la red social: “Mi corazón se fue con vos! Te amo para siempre”, mientras recibía otros mensajes de sentido pésame.

“Lo siento muchísimo Virginia, que Dios traiga pronto consuelo a sus corazones. Mucha fortaleza para que sigas adelante con tus peques y que Diego pueda descansar en paz en los brazos del Señor, es un día muy triste. Un abrazo fuerte”, es uno de los comentarios.