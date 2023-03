Temor en Brasil: dos jóvenes son atacados en una playa por tiburones

La ciudad de Recife, ubicada en el nordeste de Brasil, ha registrado solo en los últimos 15 días tres casos de ataques de tiburones, dos de los cuales terminaron con la amputación de las extremidades de las víctimas, según información de medios del país sudamericano.

Los dos últimos casos se registraron en las últimas 48 horas en Playa Piedade, ubicada en cercanías de la ciudad y afectaron a dos adolescentes de 14 años.

De acuerdo con el medio Correio Braziliense, esta región es conocida por ser un punto donde se encuentran muchos tiburones y varias playas están cerradas para nadar, precisamente por el riesgo de incidentes de este tipo.

Según el Comité Estatal de Seguimiento de Incidentes de Tiburones (Cemit), desde 1992 se han registrado 77 casos de ataques de tiburones en el estado de Pernambuco, del que Recife es su capital, de los cuales 67 ocurrieron en zonas costeras y otros 10 en el archipiélago Fernando de Noronha.

Este lunes, la gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, visitó en el hospital a los dos adolescentes que sufrieron los ataques de estos animales. Expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y anunció las medidas que tomará el Gobierno del estado para evitar nuevos incidentes. Entre estas acciones está la realización, junto con las universidades de Pernambuco, de estudios e investigaciones sobre incidentes con tiburones en playas urbanas de la región.

“Vamos a intensificar nuestras acciones, retomando la investigación con las universidades, que están paralizada, para que, en colaboración con las alcaldías, podamos garantizar la seguridad de la población en el uso de la playa”, señaló la mandataria local en declaraciones recogidas por el Diario de Pernambuco.

Escalofriante: pescadores cazaron a un tiburón y hallaron en su estómago los restos de un hombre desaparecido

Muchos son los casos que se han conocido sobre turistas y/o nativos que han muerto o han tenido incidentes con tiburones o incluso cocodrilos, como en Brasil, Estados Unidos, entre otros.

Pero en Argentina, más exactamente en la provincia del Chubut, en la Patagonia, se conoció el caso de Diego Barría, un hombre de 32 años, quien el pasado 18 de febrero a eso de la medianoche se encontraba manejando su cuatriciclo para dirigirse a su casa. Pero en el camino se encontró con varios amigos, por lo que dio aviso a su esposa Virginia Brugger que llegaría más tarde de lo habitual, pero nunca regresó a su hogar, reseña El País de España.

Su pareja, a través de su cuenta oficial de Facebook, informó de su desaparición, y estas publicaciones fueron comentadas y compartidas por muchas personas.

“Dale gordito!!!!! Ya no damos más. Aparece por favor. Estoy fuerte por los nenes, pero no sé hasta cuándo. No seas rebelde, danos una señal!!!”, se puede leer en la plataforma social.

No obstante, las autoridades competentes -la policía de la provincia, de la División de Búsqueda de Personas, Defensa Civil y la Unidad Regional de Comodoro y Criminalística, precisa Clarín- hicieron una inspección en la zona, pero fue horas después que encontraron el cuatriciclo dañado y metros más adelante el casco del hombre, pero sin hallar rastro de Barrío.

Imagen de referencia. - Foto: Getty

Fue entonces que el pasado 26 de febrero un grupo de pescadores capturó a tres tiburones (cazones), pero cuando los abrieron se dieron cuenta que dentro de uno de ellos había restos humanos, más exactamente un antebrazo que tenía un distintivo: un tatuaje, que fue el factor el cual permitió que la familia identificara el cuerpo de Diego Barría.

Según las declaraciones del comisario Cristian Ansaldo, “una de las hipótesis más firmes es que haya chocado con una roca y el cuerpo se lo haya llevado el mar, pero vamos a manejar todas las hipótesis con las evidencias encontradas en el lugar”, precisó, asegurando que se necesitan confirmar cómo fue ese accidente porque “el vehículo fue encontrado más hacia la costa”, concluyó.

El gran tiburón blanco, una de las especies más letales en el océano. - Foto: ullstein bild via Getty Images

Entretanto, su pareja escribió en la red social: “Mi corazón se fue con vos! Te amo para siempre”, mientras recibía otros mensajes de sentido pésame.

“Lo siento muchísimo Virginia, que Dios traiga pronto consuelo a sus corazones. Mucha fortaleza para que sigas adelante con tus peques y que Diego pueda descansar en paz en los brazos del Señor, es un día muy triste. Un abrazo fuerte”, es uno de los comentarios.

Turista murió tras brutal ataque de un tiburón: “Lo mordió en las piernas y brazos”

Es de recordar que un turista australiano, de 59 años, murió tras ser atacado por un tiburón cuando nadaba cerca de una de las playas de Nouméa, capital del territorio de la Nueva Caledonia francesa.

De acuerdo con las autoridades locales, la víctima estaba a unos 50 metros de la playa de Chateau Royal cuando fue embestida por el animal, a tal punto de sufrir graves heridas en las piernas y brazos.

La persona fue atendida por dos socorristas en personas a bordo de motos de agua, quienes la llevaron a la plaza, pero con el paso del tiempo falleció a causa de las heridas a pesar del auxilio médico que recibió, según informes dados por Yves Dupas, fiscal de Numea a la AFP.

Por su parte, el Ayuntamiento de Nouméa decidió cerrar el baño de todas las playas de la ciudad y lanzar una nueva campaña de caza de los tiburones que se encuentren en las proximidades de la zona.

Cabe mencionar que el incidente ocurrió solo dos días después de la reapertura de las playas de la ciudad, las cuales habían sido cerradas después de que una turista resultó gravemente herida el pasado 29 de enero por otro caso similar con un escualo. Este ataque sucedió en la misma playa y causó una primera campaña de caza de tiburones en la zona.